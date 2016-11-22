Karayolu Taşımacılığında TNT Devri!

Yenilikleri ile global taşımacılık ve lojistik sektörünün çehresini sürekli tazeleyen TNT, Havayolu Ekspres Kargo hizmetlerinin yanı sıra Avrupa’nın 40 ülkesindeki 19 Ana Dağıtım Merkezi ve 540 deposu arasında işleyen karayolu ağı sayesinde rakipsiz bir karayolu kargo taşımacılığı hizmeti veriyor.

Bu hizmeti benzersiz kılan yalnız yaygın ağı değil, aynı zamanda ekspres tır seferlerinin tarifeli olarak haftanın 5 günü karşılıklı çalışıyor olması. TNT, artan talepler üzerine, doğrudan tarifeli çıkışlarını revize ederek Karayolu kargo teslimat sürelerini radikal şekilde kısaltma yoluna gitti.

TNT Türkiye Genel Müdürü Çetin Yalçın, “Tarifeli ekspres TIR’larımız, İstanbul- Avrupa arasını çok kısa sürede kat etmeye başayınca rekabetçi transit sürelerine ulaşan “Avrupa Karayolu Hizmeti”mizin adını “Avrupa Hızlı Karayolu” olarak yeniledik.” dedi. “Son olarak, müşterilerimizin bu inanılmaz karayolu kargo hizmetimizi tecrübe etmelerine fırsat tanımak amacıyla Avrupa Hızlı Karayolu’nda 30kg- 200kg arası tüm gönderileri 99 Euro’ya taşıdığımız bir kampanya başlattık.” şeklinde devam eden Yalçın, gümrükten gümrüğe değil de ‘kapıya teslim’ özelliğinin de bir karayolu hizmeti için büyük fark taşıdığını belirtti.

Artan karayolu kargo hizmetlerini daha da geliştirmek üzere Hollanda’nın Eindhoven kentinde 7000 metrekarelik, 99 yükleme iskelesi bulunan yeni uluslararası deposunun açılışını yapan TNT, Türkiye’de de Avrupa Hızlı Karayolu için yatırımlarını sürdürmekte. TNT, 2016’nın Nisan ayında Çatalca’da bulunan modern Karayolu Operasyon Merkezi’ni devreye sokarak Avrupa Hızlı Karayolu kapsamında ithalat- ihracat, gümrük, TIR yükleme- boşaltma, elleçleme hizmetlerinin tamamını kendi personeliyle ve eş zamanlı olarak sağlıyor.