Karaca Home şimdi Espark AVM’de!

Sektörün trend belirleyicisi olan Karaca Home, estetik tasarımları ve sayıları artan konsept mağazalarıyla müşterinin hem konforuna hem de zevkine dokunmaya devam ediyor. Mağazalaşma çalışmalarındaki hedefi doğrultusunda, tüketiciye her adımda daha da yakınlaşan Karaca Home, 11. mağazasını Eskişehir Espark AVM’de hizmete sunmaya hazırlanıyor. 140 m² büyüklüğündeki mağazanın açılış töreninin ise 20 Kasım 2016 Pazar günü yapılması planlanıyor.

Ürünlerinin kalitesine ve tasarımlarına güvenen Karaca Home; mağazalaşmanın, hedefledikleri kitleye ulaşmak için doğru bir strateji olduğunu ve ulaşılabilir bir marka olarak müşterinin öncelikli tercihi olmayı amaçladıklarını vurguluyor. Güzel ve konforlu bir uyku için tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştiren Karaca Home, ferah mağazacılık anlayışıyla ve artan ürün gamındaki yepyeni tasarımlarıyla tüketicisinin farklı tarzlarına ve zevklerine hitap ediyor.

Her geçen gün tüketicisine yaklaşmanın sevincini yaşayan Karaca Home, sıradaki adresin Edirne olacağının müjdesini vererek, koleksiyonundaki yeniliklerin keşfi için herkesi mağazalarına davet ediyor.

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