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Kanadalı şirketin açıklamaları tepki yarattı

Çanakkale'deki Kaz Dağları'nda altın çıkaran Kanadalı şirket Alamos Gold'un CEO'su John A. McCluskey, bir tv programında Türkiye'deki çalışmalarından bahsetti. Ancak CEo'nun anlattıklarına bakılırsa şirketin başarıları daha çok Türkiye'nin suistimal edilmesinden kaynaklanıyor.

Kanadalı şirketin açıklamaları tepki yarattı

Çanakkale'deki Kaz Dağları'nda altın çıkaran Kanadalı şirket Alamos Gold'un CEO'su John A. McCluskey, bir tv programında Türkiye'deki çalışmalarından bahsetti. Ancak CEo'nun anlattıklarına bakılırsa şirketin başarıları daha çok Türkiye'nin suistimal edilmesinden kaynaklanıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:42
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Kanadalı şirketin açıklamaları tepki yarattı

Türkiye son günlerde, Çanakkale Kaz Dağları'nda Kanadalı şirketin kuracağı altın madenini ve ağaç katliamını konuşuyor. Binlerce ağacın kesilmesine tepkiler yükselirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise şirketin altın arama faaliyetleri bittikten sonra alanın ağaçlandıracağını açıkladı.

Türkiye'de tüm bunlar konuşulurken Kanadalı Alamos Gold şirketinin CEO'su John A. McCluskey'nin, 2018 yılında BNN Bloomberg kanalına verdiği röportajda, "Türkleri özellikle hafriyatta kullanacağız." dediği sözler ortaya çıktı.

4.27 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN

Türkiye'de 3 madende çalıştıklarını ve mütevazı bir yatırımla kazılara başladıklarını söyleyen McCluskey, 3 milyon onsluk (4.27 milyar dolar değerinde) altın bulduklarını ifade etti.

Kanadalılar Çanakkale'deki madeni aldıklarına seviniyor

2035'E KADAR FAALİYET DEVAM EDECEK

2009'dan beri Türkiye'de olduklarını ve ilk projelerine 2010 yılında başladıklarını belirten John A. McCluskey, ilk ürünleri 2020 yılında alacaklarını ve 15 yıllık bir süreçte üretimin devam edeceğini sözlerine ekledi.

TÜRKLER HAFRİYAT KONUSUNDA ÇOK İYİ

Türkiye'deki dövizin yüksek olmasının Çanakkale'deki projede şirketi ne kadar etkileyeceğinin sorulması üzerine ise Kanadalı CEO, enflasyon yüzünden biraz maddi kayıpla karşılacaklarını, ancak madenin sözleşmeli bir maden olacağı ve Türk çalışanların istihdam edilip TL üzerinden ödeme yapacaklarını açıkladı.

McCluskey, Türklerin hafriyat ve taşları bir yerden bir yere taşımak konusunda da çok iyi olduklarını sözlerine ekleyip, Türkiye'yi bu alanda kullanacaklarını belirtiyor.

Türkiye son günlerde, Çanakkale Kaz Dağları'nda Kanadalı şirketin kuracağı altın madenini ve ağaç katliamını konuşuyor. Binlerce ağacın kesilmesine tepkiler yükselirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise şirketin altın arama faaliyetleri bittikten sonra alanın ağaçlandıracağını açıkladı.

Türkiye'de tüm bunlar konuşulurken Kanadalı Alamos Gold şirketinin CEO'su John A. McCluskey'nin, 2018 yılında BNN Bloomberg kanalına verdiği röportajda, "Türkleri özellikle hafriyatta kullanacağız." dediği sözler ortaya çıktı.

TEPKİ ARTTI

Çanakkale Kaz Dağları'nda altın aradıkları için tepki toplayan Kanadalı şirket, CEO'sunun dün ortaya çıkan bu sözlerinin ardından eleştiri oklarının hedefinde.

Türkiye'de yerli bir şirketin altın arayıp çıkarması yerine, Kanadalı şirketin Türkiye'ye gelip altın çıkarması da tepkilerin bir diğer noktası.

O tepkilerden biri de Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’dan geldi.

Arkı’nın tepkisini oğlu Murat Arkın Twitter hesabından paylaştı.

Kaz Dağları’nın ata kanıyla sulandığını hatırlatan Cüneyt Arkın, “O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?” ifadeleriyle devam eden çalışmalara tepkisini gösteriyor.

Cüneyt Arkın’ın o sözleri şu şekilde:

“Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti. Şimdi cehennem oldu. O zehir, siyanür toprağı yakmış, kavurmuş, parçalamış, öldürmüş. Düşman yapmazdı. Kimler müsaade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara. O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?”

Son Güncelleme: 01.08.2019 17:14
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