Kamyonetin çarptığı yaya öldü

ADANA (AA) -

Alınan bilgiye göre, Aziz Şimşek idaresindeki 31 Z 5344 plakalı kaymonet, D-400 Karayolu Güzelevler Mahallesi civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülistan Turhan'a çarptı.

Kazada yaralanan Turhan, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Şimşek ise Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Tarım işçisi olduğu ve işe gitmek için yola çıktığı belirtilen Gülistan Turhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın yaşamını yitirdiği haberini alarak hastaneye gelen yakınları ise gözyaşı döktü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.