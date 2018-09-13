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İZ BIRAKAN NESİLLER İÇİN AREV OKULLARI AÇILDI

Arev okullarının eğitime başlaması dolayısıyla Arev vakfı Baskanı Vehbi Orakçı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bu yıl 900 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladıklarını ifade eden Vehbi Orakcı" Amacımız yarınlarımız için iz bırakan nesiller yetiştirmek istiyoruz"dedi.

İZ BIRAKAN NESİLLER İÇİN AREV OKULLARI AÇILDI

Arev okullarının eğitime başlaması dolayısıyla Arev vakfı Baskanı Vehbi Orakçı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bu yıl 900 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladıklarını ifade eden Vehbi Orakcı" Amacımız yarınlarımız için iz bırakan nesiller yetiştirmek istiyoruz"dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:24
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İZ BIRAKAN NESİLLER İÇİN AREV OKULLARI AÇILDI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda hizmete girecek AREV Okulları sunduğu birçok özellik ile Türkiye’deki eğitim anlayışına yeni bir soluk getiriyor. 2011 yılında Marmara Mühendislik Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı’nın kurduğu AREV Vakfı Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği eğitim yatırımlarının ardından yeni nesil bir eğitim kurumu ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda açılıyor. Temel ilke ve değerlere önce eğitim ve ahlak diyerek başlayan AREV Okulları sunduğu birçok fırsat ile yeni nesil okul anlayışını temsil eden önemli bir eğitim kurumu haline geliyor. 

Uluslararası Cambridge Eğitim Farkı

10.000 metrekare alanda hizmet verecek AREV Okulları, öğrencilere aktivite çeşitliliği sağlayarak onları keşfetmeye, deneyimlemeye, oyun oynamaya, sosyalleşmeye ve öğrenmeye davet ediyor. Bununla birlikte Uluslararası Cambridge Eğitim sistemine tabi olan AREV Okulları; yeşil dostu ve engelsiz kampüs yapısı ile de farklılığını yansıtmaktadır.

Robotik Kodlamanın Önemi

Geçtiğimiz yıl robotik ve yapay zekâ konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Avrupa Birliği’nin robotlar için geliştirdiği e-kimlik uygulamasından sonra tüm dünya ve Türkiye gözlerini robotik eğitim sistemine çevirdi. AREV Okulları teknolojik donanımlar, robotik kodlama, STEM çalışmaları, yapay zekâ ve Ar-Ge laboratuvarları ile değişen teknolojiye anında uyum sağlamakta.

Yaşayan Okul Yaşayan Kampüs

Sosyal yaşamın önemini de farkında olan AREV Okulları; açık ve kapalı spor tesisleri, havuz, buz pateni pisti, kişiye özel hobi bahçeleri, konferans ve sergi salonu, satranç merkezi, bale ve müzik odaları ve eğitsel drama ve tiyatro eğitimi ile öğrencilerine kampüsünde bir yaşam sunmakta. Böylece yaşayan okul yaşayan kampüs mottosu canlı tutulmakta.

AREV Okulları ile Doğru Branş Düzgün Gelişim

AREV Okulları; okul öncesi eğitim programlarında, eğitim yaklaşımındaki en büyük yanlış olan, çocukların bütün branşlarda başarılı olması üzerine kurulu olan ancak tüm branşlarda başarısız olmasına neden olan kronikleşmiş anlayışı yıkarak; onların en mutlu ve en yetenekli olduğu ve kendisine en fazla değer katabildiği branşları tespit ederek; o branşta uzmanlaşmasını sağlamayı hedef alıyor.

Spor Eğitimi

Kuşkusuz bireyi psikolojik ve fizyolojik olarak geliştiren önemli etmenlerden biri spordur. Düzenli yapıldığı takdirde insan gelişimini maksimum seviyeye çıkartacak birçok spor dalının eğitimini erken yaşta öğrencilerine kazandırmayı amaçlayan AREV Okulları birçok spor branşının eğitimini bünyesinde barındırıyor.

İşte Bu Spor Dallarından Bazıları

Satranç
Buz pateni
Yüzme
Futbol
Basketbol
Voleybol
Koç Öğretmen Sistemi

AREV Okulları Koç Öğretmen Sistemi ile eğitim sisteminde yeni bir çığır açıyor. Koç Öğretmen Sistemi ile rehber öğretmenlerimiz çocukların okul içerisindeki her şeyinden sorumlu hale gelecek. Çocukların ailelerinin bir parçası gibi hissetmelerini sağlamak amacıyla rehber öğretmenler çocukların sadece dersleri ile değil her problemiyle ilgilenerek mutlu ve başarılı bireyler olmaları yönünde, onlara yaşam koçluğu da yapacak.

Son Güncelleme: 13.09.2018 12:16
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