İTÜRO 2017 11. Robot Olimpiyatları başladı

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezinde bu yıl 11.'si gerçekleştirilen olimpiyatlarda, 3 gün boyunca üniversite, yüksek okul, lise ve ortaokul öğrencilerinin tasarladığı robotlar yarışacak.Etkinlik kapsamında robot yarışmalarının yanı sıra paneller, seminerler ve çeşitli gösteriler de gerçekleştirilecek.

İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Eksin, açılışta yaptığı konuşmada, 505 robotun kayıt olduğu organizasyona binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini bildirdi.Etkinliği hayranlıkla izlediğini ifade eden Eksin, "Bu öğrenciler meslektaşlarımız oluyorlar. Kendileriyle gurur duyuyorum, gençlerimize güvenmek lazım, kendilerine hep güvendik ve bu güven sonucunu da hiç boşa çıkarmadılar." dedi.

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı da bilim ve teknolojideki gelişmelerin doğrudan ekonomiye yansıyan konular olduğuna işaret ederek Ar-Ge yatırımları ile ekonomik büyüme arasında doğru orantı ve mutlak bağlantı bulunduğunu söyledi.

Kavaklı, "Dünyanın en büyük ekonomileri Ar-Ge yatırımı yapan ülkeler. Çünkü artık katma değeri yüksek teknoloji üretmeden, hatta bu teknolojiyi geliştirmeden, uluslararası rekabette ayakta kalmak mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.Bu yılki İTÜRO 2017 Olimpiyatları'nın Genel Koordinatörü ve Genel Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Öğrencisi Göktuğ Öcal ise robot severlerin değer verdiği İTÜRO'nun insanların mühendislik becerilerini ortaya koyabildiği bir yarışma platformu olduğunu kaydetti.

Öcal, "Robotik ve mühendislik ile ilgili seminer ve eğitimleri de bünyesinde bulunduran İTÜRO, yarışmaları ve içeriği ile teknik üniversiteye en çok yakışan organizasyon konumundadır." dedi.

- "Merdiven çıkan robot projesi'

Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Yağlıca ise tasarladığı merdiven çıkan robot projesi hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Yağlıca, "Daha çok sanayi ortamlarında kullanılıyor, özellikle üzerine yük bindirilerek, motor gücünü ve güç kapasitesini arttırarak merdivenli ortamlarda çok daha kolaylık ve optimizasyon sağlama amaçlı kullanılıyor." diye konuştu.

Robot Olimpiyatları 8 Nisan Cumartesi gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Robot Olimpiyatları (İTÜRO 2017) başladı.Anadolu Haber Ajansı