banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

İTÜRO 2017 11. Robot Olimpiyatları başladı

06 Nisan 2017 Perşembe 15:57
Bu haber 11 kez okundu

- Bu yıl 11. düzenlenen olimpiyatlarda 505 robot yarışacak

İTÜRO 2017 11. Robot Olimpiyatları başladı
 İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Robot Olimpiyatları (İTÜRO 2017) başladı.
İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezinde bu yıl 11.'si gerçekleştirilen olimpiyatlarda, 3 gün boyunca üniversite, yüksek okul, lise ve ortaokul öğrencilerinin tasarladığı robotlar yarışacak.Etkinlik kapsamında robot yarışmalarının yanı sıra paneller, seminerler ve çeşitli gösteriler de gerçekleştirilecek.

 İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Eksin, açılışta yaptığı konuşmada, 505 robotun kayıt olduğu organizasyona binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini bildirdi.Etkinliği hayranlıkla izlediğini ifade eden Eksin, "Bu öğrenciler meslektaşlarımız oluyorlar. Kendileriyle gurur duyuyorum, gençlerimize güvenmek lazım, kendilerine hep güvendik ve bu güven sonucunu da hiç boşa çıkarmadılar." dedi.

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı da bilim ve teknolojideki gelişmelerin doğrudan ekonomiye yansıyan konular olduğuna işaret ederek Ar-Ge yatırımları ile ekonomik büyüme arasında doğru orantı ve mutlak bağlantı bulunduğunu söyledi.

Kavaklı, "Dünyanın en büyük ekonomileri Ar-Ge yatırımı yapan ülkeler. Çünkü artık katma değeri yüksek teknoloji üretmeden, hatta bu teknolojiyi geliştirmeden, uluslararası rekabette ayakta kalmak mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.Bu yılki İTÜRO 2017 Olimpiyatları'nın Genel Koordinatörü ve Genel Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Öğrencisi Göktuğ Öcal ise robot severlerin değer verdiği İTÜRO'nun insanların mühendislik becerilerini ortaya koyabildiği bir yarışma platformu olduğunu kaydetti.  

Öcal, "Robotik ve mühendislik ile ilgili seminer ve eğitimleri de bünyesinde bulunduran İTÜRO, yarışmaları ve içeriği ile teknik üniversiteye en çok yakışan organizasyon konumundadır." dedi.

- "Merdiven çıkan robot projesi'

Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Yağlıca ise tasarladığı merdiven çıkan robot projesi hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Yağlıca, "Daha çok sanayi ortamlarında kullanılıyor, özellikle üzerine yük bindirilerek, motor gücünü ve güç kapasitesini arttırarak merdivenli ortamlarda çok daha kolaylık ve optimizasyon sağlama amaçlı kullanılıyor." diye konuştu. 

Robot Olimpiyatları 8 Nisan Cumartesi gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.