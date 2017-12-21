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İTO’nun yeni Başkanı Öztürk Oran

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından yaptığı ilk toplantıda, Öztürk Oran’ı İTO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti.

İTO’nun yeni Başkanı Öztürk Oran

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından yaptığı ilk toplantıda, Öztürk Oran’ı İTO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti.

21 Aralık 2017 Perşembe 11:52
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İTO’nun yeni Başkanı Öztürk Oran

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yeni Başkanı’nı seçmek üzere bugün toplandı.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri arasında oylama yapıldı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran oldu.

Yeni başkan Oran, TOBB yönetmeliği uyarınca Oda seçimlerinin gerçekleştirileceği tarihe kadar İTO’nun 23’üncü başkanı olarak görev yapacak.

Oran, yaptığı açıklamada yönetimin devam eden projelerini tamamlayacaklarını ve merhum Başkan İbrahim Çağlar’dan aldıkları bayrağı daha ileri taşıyacaklarını söyledi.

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