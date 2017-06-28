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İtfaiye, 294 hayvanı kurtardı

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:15
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son bir ayda 294 hayvanın hayatını kurtardı

İtfaiye, 294 hayvanı kurtardı
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son bir ayda 294 hayvanı sıkıştığı veya mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangınların yanı sıra kendisine gelen tüm ihbarları anında değerlendiren İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son bir ayda aralarında kedi, köpek ve yılanın da bulunduğu 294 hayvanı düştüğü zor durumdan kurtararak hayvanların yaşamlarını sürdürmelerini sağladı.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen ekipler, hayvanları mahsur kaldıkları çatılarından, tavan aralarından, araçların motor bölümlerinden dikkatli bir şekilde çıkartarak doğal yaşamlarına bıraktı. 

Bu kapsamda son bir ayda gelen yardım talepleri üzerine, 154 kedi, 53 köpek, 76 değişik türde kuş, 5 büyükbaş hayvan, 1 küçükbaş hayvan ve 5 yılanı kurtaran ekipler, sıkışma veya mahsur kalma sonucu yaralanan hayvanları da tedavilerinin yapılması için bölgedeki veterinerlik kuruluşlarına teslim etti.


Anadolu Haber Ajansı
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