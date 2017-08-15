İstanbul'un lezzet haritası taksilerde

İSTANBUL (AA) - Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) işbirliği ile ‘İstanbul Lezzet Haritası’ aplikasyonu oluşturuldu.

Taksiciler tarafından kullanılacak aplikasyon sayesinde İstanbul’u ziyaret eden turistler, GTD tarafından onaylanmış mekanlara, kafelere ve restoranlara kolayca ulaşarak şehrin özel tatlarına ulaşma fırsatı yakalayacak.

Aplikasyonun tanıtımı için Kalamış’ta bir otelde düzenlenen toplantıya eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, taksiciler ve turizmciler katıldı.

Programın başında, kısa film ve pasta ile İTEO başkanı Uğur'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Toplantıda konuşan eski Turizm Bakanı Akarcalı, hazırlanan uygulamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayacağını ifade etti.

Görev yaptığı dönemde ve sonrasında dünyanın birçok bölgesini ziyaret ettiğini belirten Akarcalı, şunları aktardı:

"Hiçbir Batı veya Doğu mutfağında Türk mutfağının zenginliğine rastlamadım. Anadolu kadim tarihlerden itibaren mutfakların beşiği olmuştur. Hangi medeniyet geçmişse Anadolu'dan o medeniyetin yemekleri burada kalmıştır. İmparatorluk döneminde devletin Viyana'dan Yemen'e kadar uzanan topraklarında yaşayan her aşçı, padişaha kabiliyetini göstermek için İstanbul'a gelmiştir. Topkapı Sarayı'nda dünyanın ilk profesyonel mutfağı yer alır. Orada günde 10 bin kişiye kadar yemek çıkardı. Onun için, başlatılan uygulamanın önemli olduğunu düşünüyorum."

- "İstanbul'un tanıtımını İstanbul Ticaret Odası ve meslek kuruluşları yapmalıdır"

Birçok konuda olduğu gibi turizmde de her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını ifade eden Akarcalı, turizmde önde olan gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde Turizm Bakanlığının bulunmadığını kaydetti. Burada devreye girmesi gerekenin meslek kuruluşları olduğunu aktaran Akarcalı, "Gastronomi konusunda bir tanıtım yapılacaksa, Odalar Birliği'nin başkanlığında her ilin kendi sanayi ve ticaret odasının yapması lazım. Gıdayı üreten sanayiciden odalar büyük paralar alıyorlar. Devlete gitmek işin kolayına kaçmaktır. Devlet bunlara görev, yetki ve imkan vermiş. O yüzden İstanbul'un tanıtımını İstanbul Ticaret Odası ve meslek kuruluşları yapmalıdır." görüşünü dile getirdi.

İTEO Başkanı Uğur, içinde yaşadıkları, mesleklerini icra edip para kazandıkları şehre katkıda bulunmak için çalıştıklarını kaydetti.

- "Türk turizmine katkı sağlayacak olmak bizi gururlandırıyor"

Aplikasyonun lezzet durakları dışında, kayıp şahıslar ve duyurularla ilgili de faydaları bulunduğunu vurgulayan, Uğur şunları kaydetti:

"Hangi yemeklerin Türk mutfağını temsil edip tavsiye edilebilir olduğunu Gastronomi Turizmi Derneği belirleyip bize bildiriyor. Emniyetimize ve Türk turizmine katkı sağlayacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye turist gelirse bundan biz de dahil 115 tane hizmet grubu faydalanıyor. Bu herkesin işbirliğine bağlı. Biz taksiciliğimizi yaparken diğer meslek gruplarına ve bu şehre katkıda bulunmak zorundayız. Bu uygulamada taksicinin uyması gereken kurallar var. Zaman zaman yaşanabilecek tartışmalarda müşteriye hatırlatılması gereken kurallar var. Az bir bütçe ile çok büyük faydalar getirecek bir uygulama ortaya çıktı. Artık eski taksi ve eski taksici olmayacak. Yeni Türkiye ve yeni İstanbul'da kendisini teknoloji ile donatmış yeni taksiler, taksiciler göreceğiz."

GTD Başkanı Boztepe, İTEO ile birlikte İstanbul'daki 17 binden fazla taksinin lezzet duraklarını doğru bir şekilde bildiren, adaletli bir sistemi oluşturduklarını söyledi.

- "Bu aplikasyonla restoranları kayıt altına alıyoruz"

Yapılan işbirliğinin turizm camiasına vizyon katacağının altını çizen Boztepe, "Türk mutfağını, Türk ürünlerini dünyaya tanıtmayı kendimize misyon edindik. Bunun için devletten bir kuruş para istemiyoruz. Tek istediğimiz önümüzün açılması. Bu aplikasyonla restoranları kayıt altına alıyoruz. Bunun için bazı kriterler oluşturduk ve her isteyeni almıyoruz. Türk mutfağını, Türk kültürünü tanıtan firmaları alıyoruz." ifadelerini kullandı.

GTD Başkan Yardımcısı Ömer Kartın da uygulamada yer almak isteyen restoran ve işletmeler için kalite, hijyen gibi bazı kriterler uyguladıklarını belirterek, platformda yer almak isteyen firmalardan denetim ve reklam için makul bir ücret alınacağını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı