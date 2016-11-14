İstanbullines, Beykoz-İstinye arabalı vapur hattına talip oldu

Köprü trafiğini rahatlatmak amacıyla inşa edilmeye başlanan ve geçtiğimiz haziran ayında iskele temelleri atılan İstinye-Sarıyer Beykoz-Çubuklu arabalı vapur hattına talip çıktı. Müşteri memnuniyeti ve insan odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren ve taşımacılık sektöründe pek çok ilke imza atan İstanbullines, İstinye-Sarıyer Beykoz-Çubuklu feribot hattı için çalışmalara başladı.

Negmar Grup Ceo’su Serdar Duran’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul trafiğinin rahatlaması için Boğaz hattındaki feribot taşımacılığının daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti. Duran yapmış olduğu açıklamada “Deniz trafiğinde sağlanacak gelişmeler İstanbul’un trafik sorununa da çözüm olacaktır.

Deniz trafiğinde potansiyelimiz çok fazla. Şuan için bu potansiyelimizin yalnızca yüzde 7’sini kullanıyoruz. İstanbullines olarak yeni hatların açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda köprü trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak olan İstinye-Sarıyer Beykoz-Çubuklu feribot hattını yakından takip ediyor ve bu hatta yer almak istiyoruz“ dedi.

Yeni feribot hatlarıyla milli ekonominde kazanacağını söyleyen Duran, İstanbullines’ın sadece 2015 yılında Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) ve Ambarlı-Bandırma hatlarında taşıdığı 1.9 milyon araç ve 7.1 milyon yolcu ile İstanbul trafiğinden 980 kilometrelik araç çektiğini, milli ekonomiye de 87 milyon TL tasarruf sağladığı bilgisini aktardı.

Yeni açılacak olan hat özellikle Maslak, Levent, Sanayi Mahallesi ve İstinye’deki iş yoğunluğu dikkate alınarak hazırlanmıştı. Seferlerin başlaması ile Anadolu yakasında Beykoz, Çubuklu ve Kavacık noktalarına boğaz ve köprü trafiğine girilmeden kısa sürede ulaşılabilecek.

Denizyolu taşımacılığındaki 10 yıllık tecrübesini 3 yıldır Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında yolcu taşımacılığı alanında devam ettiren İstanbullines, genç filosu ile sadece ulaşımda değil yolculuğun her aşamasında misafirlerine güvenli, konforlu ve ekonomik hizmet anlayışını benimsiyor. 6-7 bofor (beaufort*) rüzgârda bile güvenli, kesintisiz denizyolu ulaşımı imkânı sunan İstanbullines, 4 motorlu ve şotelli (schottel) feribotlarıyla hizmet veriyor.

Eskihisar-Yalova deniz yolcluğunu yeni model gemiler ile 25 dakikaya düşüren İstanbullines, konforlu ve hijyenik gemileri, seyahat süresince lezzetli ikram menüleri, wi-fi hizmeti, klimalı yolcu salonu, telefon şarj cihazları, çevre gözetleme dürbünü ve masaj koltuklarıyla yolcuların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.