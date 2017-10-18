İSTANBUL’DAN DÜNYA’YA “DEĞİŞİM İLHAMI”

TRT World’ün; güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla ilk kez düzenlediği TRT World Forum, birçok ülkeden yaklaşık beş yüz siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist ve gazeteciyi yoğun bir gündemle bir araya getiriyor. İki gün sürecek Forum’un açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım: “Değişime ilham olmalıyız. Değişime öncülük etmeliyiz.”

İlk günün ana konuşmacısı olarak kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım TRT World’ün insanı odak noktasına alan yayın anlayışına dikkat çekerek şunları söyledi: “TRT World, doğru, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışı ile kısa sürede kendi alanında önemli bir yer tuttu. Dünya medyasının bölgemizde yaşanan insani dramlara zaman zaman ne kadar ilgisiz kaldığı hepimizce malum. Bir başka sıkıntı da bölge gerçeklerine hassasiyet gösterilmeden yapılan objektiflikten uzak haberler. Bu bakımdan TRT World’ün doğru habercilik yaparak kişileri gerçeklerden haber etmek, sesini duyuramayanların sesi olmak üzere bir anlamda mevcut medya anlayışına itiraz olarak doğduğunu söylemek isterim.



Habercilikte büyük haksızlıklara maruz kalmış bir ülkenin ve bir siyasi hareketin mensubu olarak ifade etmek isterim ki, habercilikte gerçeği ve sadece gerçeği vermek yeterlidir. Türkiye’nin misyonu hakikate hizmet, mazlumların sesi, aklı ve vicdanı olmaktır. TRT World’ün bunu küresel anlamda en iyi şekilde yaptığına şahit oluyoruz. Türkiye olarak dünyanın vicdanı için hareket ediyoruz.

Myanmar’da zulüm gören Müslümanlardan Yemen’de yaşanan ciddi boyuttaki sıkıntılara, Avrupa’da ezilen mültecilerden Akdeniz’de sulara gömülen göçmenlere kadar yaşanan nice acılara, gözyaşlarına, haksızlıklara TRT World ekranı ile şahit oluyoruz.



Dünyada yaşanan dalgalanmalar karşısında coğrafyamızın sesi olacak aynı zamanda da tüm dünya ile aynı dili konuşabilen bir medya ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyaca derin bir birikimi olan TRT sahip çıktı ve TRT World ile buna karşılık verdi. TRT World, kendi coğrafyamızı, insanımızı, siyasetimizi ve en önemlisi değerlerimizi bütün dünyaya küresel bir dille aktarmayı başarmaktadır. TRT World Forum’un ana temasına dikkat çeken Yıldırım, ‘’Şartlar ne kadar belirsiz olursa olsun değişime öncülük etmeliyiz. Değişime ilham olmalıyız.

Değişime ilham olmak nasıl olacak? Türkiye’nin yaptığı gibi olacak. Biz terörün, sonuç olduğunu söylüyoruz. Terörün sebeplerini ele alınmadan sorunun çözülemeyeceğini söylüyoruz. BM'nin küresel barışa kardeşliğe yeterince vaziyet edemediğini söylüyoruz. Ve dolayısıyla da yüksek sesle de değişimin şart olduğunu söylüyoruz.’’ şeklinde konuştu.”

Türkiye Cumhuriyet Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacılar arasında yer aldığı TRT World Forum’da Bozdağ, TRT’nin dünya yayıncılığına yeni bir ses getirdiğinin altını çizdi. Bozdağ konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “TRT World, objektif, doğru, insan ve çevre odaklı bir yayıncılık yapmaktadır. Bağımsız ve tarafsızdır ancak insandan, gerçekten, gerçeği olduğu gibi cesurca yansıtmaktan yana olan TRT World büyük bir taraftır. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk lansmanı yapılan TRT World, Türkiye’nin küresel çapta yayın yapan, insan odaklı en önemli yayın kuruluşudur.





İlkeli yayın yaparak herkesin taktirini kazanan TRT World, umarım ki ilk 1 yıl içerisinde koruduğu ilkelerini bundan sonraki süreç içerisinde de koruyacak ve her yerden aldığı destekle tüm insanlığın ortak sesi, vicdanı olma noktasında büyük başarılara imza atacaktır. Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğu gibi dünyada beşten büyüktür ancak bütün insanlar eşittir. Nerede yaşarsa yaşasın, imkanları şartları ne olursa olsun hepsi hizmetin en güzeline layıktır. Bu nedenle TRT World, gerçeklerin seçkisi ve aynası olmaya devam edecektir. Eminim ki tek sesli yayıncılığın yanında yeni ve farklı bir ses olarak TRT World, pek çok insanın seyretmeyi tercih edeceği dünyanın sayılı yayın organlarından biri olacaktır.”

TRT’nin Türkiye’nin en köklü yayıncısı olduğunun altını çizen TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sözlerini şöyle sürdürdü: “TRT, 1964’ten beri objektif, dengeli ve doğru haber yapmak için çalıştı. Dünyanın iletişim, istikrar ve güven bunalımı yaşadığı dönemde haberciliğin bundan negatif etkilendiği anda TRT World kurularak yayıncılığa yeni bir soluk getirdi. TRT World’ün amacı kazananın değil mazlumun, ezilenin sesi olmak ve o sese kulak vermektir. Bu doğrultuda TRT World’de gerçeğe ulaşmaya korkmayan gazetecilerle yola çıktık. 51 ülkeden her biri tutkulu, cesur, vizyoner bir kadro ile küresel rekabete talip olduk.





Henüz kurulalı bir yıl olmamışken bu kısa zamanda ses getiren yayınlarımız oldu. Ve bu yayınlar, görmezden gelinen gerçeklerin yaşandığı coğrafyada fark edilerek benimsendi. Daha yolun başındayız ancak mesafeyi hızlı kapatmak için çok çalışan iddialı bir kadromuz var. TRT World olarak haberin ötesinin sözünü vermiştik ve yayınlarımızla bu sözü tutuyoruz. TRT World’ün liderlik ettiği bu forumla hâkim sesleri ve kısık sesleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. TRT World'ün tüm sene tartıştığı, ekranına taşıdığı meseleler her sene bu forumda masaya yatırılacak; farklı fikirler bu platformda bir araya gelecektir. TRT World'ün insanı merkeze koyan haber anlayışı, bu foruma da rengini vermiştir.”

“Belirsizlik Çağında Değişime İlham Olmak” konulu TRT World Forum’un konuşmacıları arasında; referandum krizi yaşayan İspanya’nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Malcolm X’in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Kalkınma Bakanı Bathabile Olive Dlamini, ve RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel yer alıyor.

TRT World hakkında:

Türkiye’nin ilk uluslararası haber platformu olarak 2015 yılında kurulan TRT World, İngilizce yayın akışı, objektif ve cesur habercilik ilkeleri ve zengin içeriği ile dünya haberciliğine yeni bir bakış açısı getirerek, “küresel izleyicinin kanalı” olma hedefinde emin adımlarla ilerlemektedir. Ortaya koyduğu yeni bakış açısı ile dünyada pozitif değişimin habercisi olarak haberin merkezine insanı alan, aynı haberin farklı açılarını gösteren uluslararası bir haber platformudur. Uluslararası TV kanallarında çalışmış tecrübeli ekran yüzleri ve editör kadrosuyla dünyanın her yerine yayın yapan TRT World, özellikle gelişen teknolojiyi yakından takip ederek izleyicilerine sosyal medya ve internet üzerinden de ulaşmaktadır.Basın Bülteni