banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA ULUSLARARASI ÖDÜL

21 Kasım 2016 Pazartesi 00:34
Bu haber 694 kez okundu

Yapımı süren projenin uçuş kontrol kulesinden sonra terminal binası da tasarımcılarına uluslararası ödül kazandırdı

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA ULUSLARARASI ÖDÜL
BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2016 Dünya Mimarlık Festivali'nde, İstanbul Yeni Havalimanı ödüle layık görüldü.

Dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren festivalde, İngiliz Scott Brownigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAM/Kiklop'un desteğiyle tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı terminal binası için "Gelecek Projeler-Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü verildi.

İstanbul Grand Airport (IGA) Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun son iki ayda aldıkları ikinci ödül olduğunu söyledi.

Akçayoğlu, daha önce uçuş kontrol kulesinin Chicago Athenaeum tarafından "Mimarlık Ödülü"ne layık görüldüğünü hatırlattı.

Çok gururlu ve mutlu olduklarını vurgulayan Akçayoğlu, "Projemizin dünya genelinde daha inşaat sürecindeyken dikkat çekmesi ve ödüle layık görülmesi bizi çok gururlandırıyor. Bu milli projenin dünyanın her yerinde dikkat çekiyor olması ve hak ettiği yeri buluyor olmasını görmek çok güzel." dedi.

Akçayoğlu, dünyanın en büyük havalimanı yapılanması olan projedeki ana terminalin, en önemli unsur olduğunu belirtti.

Ana terminalin, 1 milyon 300 bin metrekare tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olduğunu dile getiren Akçayoğlu, "Ayrıca içerisindeki yapı, kültür tamamen Türk mimarisini andırıyor. Biliyorsunuz çatımız özellikle büyük usta Mimar Sinan'dan esinlenilen bir yapı. Artı içinde çok büyük duty-free alanı olacak, orada da İstanbul'un Boğaziçi'nin görüntüsünü vereceğiz. Proje hem çok fonksiyonel tasarım olarak, aynı zamanda da kültürümüzün motiflerini yansıtan bir yapı olması açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'yi başka bir lige taşıyacağız"

Akçayoğlu, İstanbul'un üçüncü havalimanının Türkiye'yi havacılık endüstrisi anlamında çok rekabetçi kılacak bir proje olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllardaki büyük gelişimi, özellikle yolcu sayısındaki artışı ve Türk Hava Yollarının (THY) müthiş büyümesinin, böyle bir altyapıya ihtiyacı daha çok artırdığına dikkati çeken Akçayoğlu, "Bu üç öge bir araya geldiğinde; yolcu, havayolu ve havalimanı, zaten iş tamamlanmış oluyor." diye konuştu.

Yusuf Akçayoğlu, bu altyapıyı Türk havacılığına sunarak Türkiye'yi başka bir lige taşıyacaklarını anlattı.

- "Herkesin göz bebeği bir proje"

Projeyi Türkiye'nin rekabetçi avantajı olarak gördüklerine değinen Akçayoğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin, Suudi Arabistan'ın petrolü rekabetçi bir durum çünkü petrolü çıkıyor ama Türkiye'nin lokasyonu bu anlamda Türkiye'yi çok rekabetçi kılıyor. Bu proje, kamu-özel ortak iş birliği projesi, bir yap-işlet projesi, Türkiye'nin bütün kurumları bu konuda gerçekten çok uzmanlaştı. Müthiş bir Türk modeli oluştu. Dünyada çok dikkat çekiyor ve Türkiye için gerçekten yap-işlet modelinde bambaşka bir lige yerleşti. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızdan tutun Başbakanımıza kadar herkesin göz bebeği bir proje. Bu yüzden bu proje için ekstra bir efor harcıyoruz. En iyi bir şekilde tamamlamak en büyük niyetimiz."

Havalimanının lokasyonunun çok uygun olduğunu, atıl alanın müthiş bir şekilde ekonomiye kazandırıldığını ve yerel ekonomiye önemli katkısı olan bir proje ortaya konulduğunu belirten Akçayoğlu, güvenlik alanında da en son teknolojiyi kullanacaklarını sözlerine ekledi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.