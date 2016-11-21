İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA ULUSLARARASI ÖDÜL

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2016 Dünya Mimarlık Festivali'nde, İstanbul Yeni Havalimanı ödüle layık görüldü.

Dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren festivalde, İngiliz Scott Brownigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAM/Kiklop'un desteğiyle tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı terminal binası için "Gelecek Projeler-Altyapı" kategorisinde tasarım ödülü verildi.

İstanbul Grand Airport (IGA) Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun son iki ayda aldıkları ikinci ödül olduğunu söyledi.

Akçayoğlu, daha önce uçuş kontrol kulesinin Chicago Athenaeum tarafından "Mimarlık Ödülü"ne layık görüldüğünü hatırlattı.

Çok gururlu ve mutlu olduklarını vurgulayan Akçayoğlu, "Projemizin dünya genelinde daha inşaat sürecindeyken dikkat çekmesi ve ödüle layık görülmesi bizi çok gururlandırıyor. Bu milli projenin dünyanın her yerinde dikkat çekiyor olması ve hak ettiği yeri buluyor olmasını görmek çok güzel." dedi.

Akçayoğlu, dünyanın en büyük havalimanı yapılanması olan projedeki ana terminalin, en önemli unsur olduğunu belirtti.

Ana terminalin, 1 milyon 300 bin metrekare tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olduğunu dile getiren Akçayoğlu, "Ayrıca içerisindeki yapı, kültür tamamen Türk mimarisini andırıyor. Biliyorsunuz çatımız özellikle büyük usta Mimar Sinan'dan esinlenilen bir yapı. Artı içinde çok büyük duty-free alanı olacak, orada da İstanbul'un Boğaziçi'nin görüntüsünü vereceğiz. Proje hem çok fonksiyonel tasarım olarak, aynı zamanda da kültürümüzün motiflerini yansıtan bir yapı olması açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye'yi başka bir lige taşıyacağız"

Akçayoğlu, İstanbul'un üçüncü havalimanının Türkiye'yi havacılık endüstrisi anlamında çok rekabetçi kılacak bir proje olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllardaki büyük gelişimi, özellikle yolcu sayısındaki artışı ve Türk Hava Yollarının (THY) müthiş büyümesinin, böyle bir altyapıya ihtiyacı daha çok artırdığına dikkati çeken Akçayoğlu, "Bu üç öge bir araya geldiğinde; yolcu, havayolu ve havalimanı, zaten iş tamamlanmış oluyor." diye konuştu.

Yusuf Akçayoğlu, bu altyapıyı Türk havacılığına sunarak Türkiye'yi başka bir lige taşıyacaklarını anlattı.



- "Herkesin göz bebeği bir proje"

Projeyi Türkiye'nin rekabetçi avantajı olarak gördüklerine değinen Akçayoğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin, Suudi Arabistan'ın petrolü rekabetçi bir durum çünkü petrolü çıkıyor ama Türkiye'nin lokasyonu bu anlamda Türkiye'yi çok rekabetçi kılıyor. Bu proje, kamu-özel ortak iş birliği projesi, bir yap-işlet projesi, Türkiye'nin bütün kurumları bu konuda gerçekten çok uzmanlaştı. Müthiş bir Türk modeli oluştu. Dünyada çok dikkat çekiyor ve Türkiye için gerçekten yap-işlet modelinde bambaşka bir lige yerleşti. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızdan tutun Başbakanımıza kadar herkesin göz bebeği bir proje. Bu yüzden bu proje için ekstra bir efor harcıyoruz. En iyi bir şekilde tamamlamak en büyük niyetimiz."

Havalimanının lokasyonunun çok uygun olduğunu, atıl alanın müthiş bir şekilde ekonomiye kazandırıldığını ve yerel ekonomiye önemli katkısı olan bir proje ortaya konulduğunu belirten Akçayoğlu, güvenlik alanında da en son teknolojiyi kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı