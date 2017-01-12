İSMOB 2017 TASARIM YARIŞMASI SONUÇLANDI

TÜYAP’ta gerçekleştirilen Avrasya’nın en büyük, dünyanın en önemli üçüncü mobilya fuarı İSMOB çerçevesinde gerçekleştirilen İSMOB 2017 Tasarım Yarışması sonuçları açıklandı. En trend ve tasarımsal ürünlerin kategorilerine göre ödüllendirildiği ve her yıl yüzlerce mobilya markasının en özel ürünleri ile katıldığı yarışma bu sene de büyük ilgi topladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ece Arıburun Kırca, iç mimar Esen Es ve Atilla Kuzu’nun jüri üyeliğinde gerçekleştirilen yarışmada; oturma-dinlenme, yatak odası, yemek odası, genç odası, uyku, tamamlayıcı mobilya ve aksesuar ile en iyi stant olmak üzere jüri üyeleri tam 7 kategoriyi değerlendirdi.

Söz konusu değerlendirmeler sonucunda; yemek odası birincilik ödülünün sahibi OTELLO adlı ürünü ile VANESSA oldu. Oturma - Dinlenme kategorisinde OSLO adlı ürünüyle BOMONTİ birinci olurken, genç odası kategorisinde BORN BLUE adlı ürünüyle RENGARENK birinciliğe layık görüldü. Yatak odası kategorisinde OTELLO isimli tasarımıyla VANESSA birinci olurken, uyku kategorisinde NATURE adlı ürünü ile İŞBİR YATAK, tamamlayıcı mobilya ve aksesuar kategorisinde TQ DOLAP SİSTEMİ isimli tasarımıyla TELESET birinci oldu. İSMOB 2017 Tasarım Yarışması’nın en iyi stant ödülü ise VANESSA ‘ya gitti.

TÜYAP ve MOSDER işbirliği ile gerçekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB), önümüzdeki dönemlerde de sektörün büyümesine, sektör temsilcilerinin gelişimine katı sağlamak amacıyla yeni projelere imza atmaya devam edecek.