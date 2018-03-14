İş Bankası ile Çin Kalkınma Bankası arasında işbirliği

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla arttığını vurgulayarak, anlaşmanın her iki ülke arasındaki iş hacminin daha da artırılması yönündeki ortak hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bali, şöyle dedi: “Dışarıdaki yatırımlarını en hızlı arttıran ülkeler arasında yer alan ve küresel olarak en büyük yatırımcı konumuna gelmekte olan Çin’in, “Kuşak ve Yol” stratejisinin de katkısıyla bu konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. Ülkemize uzun vadeli yatırımların kazandırılması ve ticaretin artırılması açısından, Çinli kuruluşlarla işbirliğinin öneminin giderek artacağına inanıyoruz.

Çin Kalkınma Bankası ile işbirliğimiz kapsamında da Çin bağlantılı projeler için müşterilerimize verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz.” Karşılıklı geliştirilen ilişkilerde bilgi ve tecrübe paylaşımının da önemli bir katma değer yarattığına dikkat çeken Adnan Bali, söz konusu anlaşma ve daha sonra yapılacak diğer anlaşmaların ilişkileri arzu edilen seviyeye taşımaya yardımcı olacağını ifade etti.

Türkiye – Çin ticaret hacmi 26,3 milyar dolar

Türkiye ile Çin arasındaki ikili ticaret hacmi ilk kez 2000 yılında 1 milyar ABD Doları’nı aştı, o tarihten bu yana kaydedilen gelişmelerle 2017 sonunda 26,3 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. Çin, Türkiye’nin dünya genelinde ikinci, Asya-Pasifik bölgesinde ise en büyük ticari ortağı haline geldi.