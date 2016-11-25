İpragaz 7. Türkiye Enerji Zirvesi ile Enerji’nin Zirvesi’nde

Sektörün tüm önemli temsilcileri buluştu

İpragaz üst yönetiminin de katıldığı Türkiye Enerji Zirvesi, yine sektörün zirvesi dahil tüm önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un da katıldığı 7. Türkiye Enerji Zirvesi’nde, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz başta olmak üzere, çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcileri de hazır bulundu.

Bakan Albayrak soruları yanıtladı

7. Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılışını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ilk gün düzenlenen ‘Zirve Özel Oturumu’nda bir konuşma yaparak, gazeteci ve moderatörlerin de sorularını yanıtladı. Zirveye katılan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise ikinci günde gerçekleştirilen ‘KKTC Özel Oturumu’nda; Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği ve Kıbrıs enerji sektörü konularında son gelişmeleri değerlendirdi.

İpragaz üst yönetimi ile zirvede yer aldı

Türkiye’de dört temel enerji segmentinde; LPG, LNG, Elektrik ve Akaryakıt alanlarında hizmet veren İpragaz da bu önemli sektör buluşmasında yerini aldı. Başta CEO Selim Şiper, Genel Müdür Yardımcıları Eyüp Aratay ve Cem Deniz olmak üzere üst yönetim olarak katılım gösterdiği 7. Türkiye Enerji Zirvesi’nde İpragaz, Elektrik ve LNG hizmetlerini yansıttığı standı ile de dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye Enerji Zirvesi’nin sektör için, ülke için önemine dikkat çeken İpragaz CEO’su Selim Şiper, “Enerji, insan yaşamının, ticaretin, üretimin, kısaca bir ülkenin en temel ihtiyaçlarından biri. Böylesine önemli bir sektöre yönelik olarak düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi de, üstlendiği bu çok önemli misyonu layığı ile yerine getiriyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi, sadece kamu, özel sektör, STK gibi sektörün tüm taraflarındaki temsilcileri bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda oturumlarıyla, toplantılarıyla da çok önemli bir platform oluşturuyor ve bu zirveden çözüme yönelik, gelişime yönelik gerçekçi sonuçlar çıkıyor. Türkiye enerji sektörünün yarım asrı aşan köklü bir markası olarak Türkiye enerji sektörü için böylesine önemli bir zirvede ilk günden bu yana yer almaktan ve katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türkiye Enerji Zirvesi Başarı Ödülleri’nde İpragaz’dan çifte başarı

İpragaz, zirve kapsamında Gas & Power ve Green Power Gazeteleri ile Enerji Petrol Gaz Gazetesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi Başarı Ödülleri’nde de kürsüye çıkarak, Altın Varil ve Altın Tüp Başarı Ödülleri’nin sahibi oldu. 24 Kasım akşamı düzenlenen Zirve Gala Yemeği’nde Altın Varil Başarı Ödülü’nü İpragaz Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay, Altın Tüp Ödülü’nü ise İpragaz Genel Müdür Yardımcısı Cem Deniz, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın elinden aldılar.