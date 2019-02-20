Innogate firmaları ihracaata hazırlayacak

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, yeni döneminde otomotiv ve mobilite firmalarını global pazarlara açacak. 15 Nisan 2019 tarihinde başlayacak olan Innogate 10. döneminde sürüş güvenliği, sinyalizasyon, akıllı şehirler, elektrikli araçlar gibi alanlarda çözümleri olan otomotiv ve mobilite firmaları; hem yeni bir pazara giriş için ihtiyaçları olan tüm strateji, satış ve pazarlama taktiklerini öğrenecek hem de sektör trendlerini yakından inceleme fırsatı bulacak. Innogate’e katılarak, programın çarpan etkisinden yararlanmak isteyen firmalar, programa 1 Nisan 2019 tarihine kadar başvurabilecek.

Otomotiv sektörünün lider kuruluşlarıyla buluşturacak!

Innogate programının İstanbul ayağında şirketler, 6 hafta boyunca Silikon Vadisi’nden gelen mentorlar ile birlikte; ABD otomotiv pazarına giriş stratejileri, ABD’de yayılma kanalları, rakip-pazar analizi, inovatif ürün konumlama, ürün fiyatlaması ve dijital pazarlama gibi önemli başlıklar üzerinde çalışacak ve her firma kendi stratejisini oluşturacak. ABD döneminde ise bir haftası San Francisco ve iki haftası Detroit’te olmak üzere 3 hafta boyunca ABD otomotivsektörünü ve dinamiklerini yakından inceleme şansına kavuşacak. Firmalar ayrıca sektördeki son trendlerle ilgili bilgi almak ve kendi firmalarının iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek için Google, Tesla, Mitsubishi Motors, Panasonic, Google ve benzeri lider kuruluşlardan uzmanlarla bir araya gelecek.

ABD’de 3 şehirde ofis fırsatı

Firmaların global hedeflerine hızla ulaşabilmeleri için tüm çözümlerin bir arada sunulduğu Innoagate programı kapsamında şirketler; sektörlerine uygun birebir satış ve pazar koçluğu hizmeti alarak, ABD pazarına daha hızlı giriş yapıyor.Innogate programına katılan firmalar; 178’i ABD’den 12’si Türkiye’den olmak üzere, alanında uzman 190 mentorun eğitim ve network desteğini alıyor. Ayrıca İTÜ ARI Teknokent’in New York, Chicago ve San Francisco’daki ofislerini altı ay boyunca kullanabilme imkânının yanı sıra danışmanlık, iletişim, pazarlama ve operasyonel desteklerden de faydalanabiliyor.