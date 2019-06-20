İngiliz mahkemesi, 'Suudi Arabistan'a silah satışı yasalara aykırı' dedi

‘Silah Satışına Karşı Kampanya’ adlı sivil toplum örgütü tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar verdi.

Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini ‘akıl ve yasa dışı’ olarak nitelendirdi.

Kararın ardından İngiltere'nin Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.

BAŞBAKANLIK: KATILMIYORUZ, TEMYİZ İÇİN İZİN İSTEYECEĞİZ

Başbakanlık ise, hükümetin Temyiz Mahkemesinin kararına katılmadığını ve bir üst mahkemeye taşıyacağını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, mahkemenin kararının hükümeti 'hayal kırıklığına uğrattığı' belirtildi.

Açıklamada, "Hüküm, kararların kendilerinin doğru veya yanlış olup olmadığıyla değil, bu kararların alınma süreçlerinin doğruluğuyla ilgili. Hükme katılmıyoruz ve temyizi için izin isteyeceğiz" denildi.

İngiltere'nin Yemen'e bombardımanın başladığı tarih olan Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a 4.7 milyar sterlinin üzerinde silah satışı yaptığı tahmin ediliyor.

İngiltere'de Theresa May'in istifasından sonra öne çıkan başbakan adaylarından olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da 2016'da Yemen'e düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından Suudi Arabistan'a bomba satılmasına izin verdiği ortaya çıkmıştı.