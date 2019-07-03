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İmamoğlu: "Beylikdüzü'nde de göreve böyle başladım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada çok konuşulan odasında dua ettikleri fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında, "O benim kişisel alanımdı. Laikliğe aykırı değil." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: "Beylikdüzü'nde de göreve böyle başladım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada çok konuşulan odasında dua ettikleri fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında, "O benim kişisel alanımdı. Laikliğe aykırı değil." ifadelerini kullandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:42
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İmamoğlu: "Beylikdüzü'nde de göreve böyle başladım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun odasındaki dua karesi sosyal medyada gündem oldu ve tartışıldı. Sözcü gazetesine konuşan İmamoğlu, fotoğraf karesi ile ilgili açıklama yaptı. "İlk gün odanızda dua ettiniz ve eleştirildiniz." sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Oraya bir imam getirmek laikliğe aykırıdır.' Hayır, o benim kişisel alanımdı." dedi.

İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Oraya bir imam getirmek laikliğe aykırıdır.' Hayır, o benim kişisel alanımdı. Yaptığım şey; ailemle beraber, dua ile yola çıkmaktı, üstelik bunu yeni yapmadım ki… 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde de aynı duayı yaptım.

"İLK KEZ YAPMADIM"

Tartışma yaratan fotoğrafları 27 Haziran 2019 tarihinde Twitter üzerinden paylaşan İmamoğlu, "2014'de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin." ifedelerini kullanmıştı.



 

Son Güncelleme: 03.07.2019 15:38
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