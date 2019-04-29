İKAMİD İnsan Kaynakları Sektörüne “Merhaba” Dedi

Çalışma hayatına yeni bir soluk getiren İnsan Kaynakları Mesleki İşbirliği Derneği (İKAMİD), düzenlenen etkinlik ile sektör paydaşlarına tanıtıldı. İnsan kaynakları alanında görev yapan yönetici ve uzmanların yanı sıra, çalışan ve şirket bazında insan kaynakları danışmanlarının bir araya gelerek oluşturduğu İKAMİD, Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleşen tanıtım toplantısıyla birlikte faaliyetlerine tüm hızı ile devam ediyor.

İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren aktörlerin, sektöre yeni bir renk ve soluk getirmek amacıyla hayata geçirdiği İKAMİD’in tanıtımı, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir etkinlikle gerçekleştirildi. İKAMİD’in sektöre tanıtıldığı, derneğin hedeflerinin ve önümüzdeki dönem etkinlik takviminin davetlilerle paylaşıldığı etkinlikte insan kaynakları alanında önde gelen isimler bir araya geldi. Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleşen etkinlikte, açılış konuşması ve kurucular kurulunun takdim edilmesinin ardından derneğin etkinlik takvimi paylaşıldı.

Değeri giderek artan insan kaynakları mesleğine adım atmaya çalışan, yolun başında veya deneyimli tüm paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmalar yapmayı planlayan İKAMİD, kamu kurumları ile yürütmeyi planladığı çeşitli projeler ve yaratacağı gelişim fırsatları ile şirketlerin ve çalışanların değerli bir paydaşı olmak için çalışmalar yürütecek.

İKAMİD Yönetim kurulu Başkanı Ayhan Özekin, işsizliğin ve nitelikli işgücü eksikliğinin sorun olmaktan çıkarılması adına İŞKUR, reel sektör ve üniversiteler ile işbirliği çerçevesinde projeler üretmenin derneğin öncelikli planları arasında olduğunu ifade etti. İş dünyasının beklentileri ile eğitim arasındaki uyumsuzluğun öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilebilirliklerini azalttığının altını çizen Özekin, bu noktada İKAMİD’in iş dünyasının nitelikli işgücü beklentilerini karşılamaya yönelik eğitim ve gelişim faaliyetleri göstermeyi misyon edindiğini vurguladı.