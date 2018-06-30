İHRACATÇILARIN YENİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 25. Genel Kurulu, Haliç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, yapılan seçimle TİM’in yeni başkanı da belli oldu. 439 delegeden 389’unun katıldığı seçimde oyların 149’unu alan İsmail Gülle, TİM’in 4’üncü Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Seçimde Tahsin Öztiryaki 140, Oğuz Satıcı da 109 oy aldı.

Makam küçülecek hizmetler büyüyecek

Seçimin ardından bir açıklama yapan yeni TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM’in en medeni seçimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Gülle, “Bugünden itibaren verdiğiniz bu görevi sizin adınıza en güzel şekilde kullanacağım. Makam küçülecek, hizmetler büyüyecek. Kimse oyunun dışında kalmayacak” dedi. TİM’i söz verdiği gibi çok farklı bir kurum haline getireceğini ifade eden Gülle, “20 sene TİM’in her noktasında hizmet ettim. Bundan sonra da daha güçlü, proaktif ve yaratıcı olacağız. Kazanan ihracatçı oldu” diye konuştu.

27 kişilik konsey başkanı belirlendi

Genel kurulda ayrıca yapılan seçilme 27 kişilik sektör konsey başkanları da belirlendi. Buna göre Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri’ne Ahmet Güleç, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri’ne Feyyaz Ünal, Mücevher’e Mustafa Kamar, Çelik’e İbrahim Pektaş, Demir ve Demirdışı Metaller’e Tahsin Öztiryaki, Deri ve Deri Mamulleri’ne Mustafa Şenocaklı, Elektrik-Elektronik’e Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Fındık ve Mamulleri’ne İlyas Edip Sevinç, Gemi, Yat ve Hizmetleri’ne Başaran Bayrak, Halı’ya Salahattin Kaplan, Hazır Giyim ve Konfeksiyon’a Hikmet Tanrıverdi, Hububat, Bakliyat Tohumlar ve Mamulleri’ne Haluk Okutur, İklimlendirme Sanayi’ne Salih Zeki Poyraz, Süs Bitkileri ve Mamulleri’ne İsmail Yılmaz, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri’ne Murat Akyüz, Kuru Meyve ve Mamulleri’ne Birol Celep, Maden’e Oğuz Satıcı, Makine ve Aksamları’na Kutlu Karavelioğlu, Meyve ve Sebze Mamulleri’ne Melisa Tokgöz Mutlu, Otomotiv Endüstrisi’ne Orhan Sabuncu, Savunma ve Havacılık Sanayi’ne Latif Aral Aliş, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller’e Ahmet Sagun, Tekstil ve Hammaddeleri’ne İsmail Gülle, Hizmet’e Ahmet Akbalık, Yaş Meyve Sebze’ye Ali Kavak, Tütün’e Ömer Celal Umur, Zeytin ve Zaytinyağı’na da Davut Er seçildi.

İsmail Gülle kimdir?

1960 yılında Sivas’ta dünyaya gelen İsmail Gülle ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nden mezun olan Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde yaptı. 1970 yılında babası merhum Halis Gülle’nin kurmuş olduğu Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devir aldı.

1999 - 2003 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı, Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ergene-2 Organize Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini başarıyla yürütmekte.

Gülle, Sivas ve ilçelerinde yaptırdığı okullar, çok sayıda orta ve yüksek öğrenim öğrencisine gerek bireysel gerekse kurumsal kaynaklardan sağladığı burs olanakları ile eğitime destek vermektedir. İsmail Gülle evli ve iki çocuk babası.