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İHKİB’in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu

Mustafa Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, “Zorlu üç yılın ardından 2018’e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11,4 artıdayız. Hızımıza hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız” diye konuştu.

İHKİB’in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu

Mustafa Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, “Zorlu üç yılın ardından 2018’e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11,4 artıdayız. Hızımıza hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız” diye konuştu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:34
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İHKİB’in yeni başkanı Mustafa Gültepe oldu

Birliklerdeki seçim maratonu İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile başladı. Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının dörtte üçünü tek başına gerçekleştiren İHKİB’de başkanlığa Mustafa Gültepe seçildi. 

Seçime tek aday olarak katılan ve 4 yıl boyunca İHKİB başkanlık görevini yürütecek olan Mustafa Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, başkanlık bayrağını devraldığı Hikmet Tanrıverdi’ye hazırgiyim endüstrisine katkılarından dolayı teşekkür etti. İHKİB’in tıpkı ihracattaki liderliği gibi demokratik olgunlukta da örnek bir kurum olduğunun altını çizen Gültepe, şöyle devam etti: 

2018’İN İLK ÇEYREĞİNDE İHRACATIMIZ YÜZDE 11,4 ARTTI
“Bugün bu olgunluğumuzu bir kez daha herkese gösterdik. Bayrağı baharın ilk günlerinde devralıyoruz. Bahar, doğanın yeniden canlanışının, yeni başlangıçların, umudun mevsimidir. Sektörümüzde de bir bahar havası var. Böylesi bir ortamda bize güvenen ve destek veren tüm hazırgiyim ihracat ailesine teşekkür ediyorum. 
Konjonktürel olarak şanslı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Zorlu üç yılın ardından 2018’e çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 11,4 artıdayız. Hızımıza hız katıp bu oranı çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız.” Sektörün ihtiyaçlarını bildiklerini ifade eden Gültepe, yakın gelecekte projelerini ihracatçılarla ve kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 04.04.2018 15:04
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