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İGA Güvenlik Timi için işe alımlar devam ediyor

İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olacak, Türkiye’nin en büyük havalimanı güvenlik timi için işe alımlar devam ediyor. İGA Güvenlik A.Ş., Mecidiyeköy’den sonra Avcılar’da da irtibat ofisi açarak yoğun talebi karşılamak için çalışmalarını hızlandırdı. İGA’da çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik ekibi için alınacak son 1000 kişi, 30 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek.

İGA Güvenlik Timi için işe alımlar devam ediyor

İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olacak, Türkiye’nin en büyük havalimanı güvenlik timi için işe alımlar devam ediyor. İGA Güvenlik A.Ş., Mecidiyeköy’den sonra Avcılar’da da irtibat ofisi açarak yoğun talebi karşılamak için çalışmalarını hızlandırdı. İGA’da çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik ekibi için alınacak son 1000 kişi, 30 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:37
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İGA Güvenlik Timi için işe alımlar devam ediyor

Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğini sağlayacak istihdam timi için mülakatlar ve eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş, yoğun talepleri karşılayabilmek ve Türkiye’deki en büyük havalimanı güvenlik timini kurmak üzere Mecidiyeköy ofisinden sonra İstanbul’un Avcılar ilçesinde de irtibat ofisi açtı.

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahipolmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler. Başvuruları uygun görülen adaylar, ilk aşamada sözlü mülakata çağırılıyor. Mülakatı geçen adaylar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi’nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitim alıyor. Tüm süreçleri başarıyla geçen adaylar, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 tarihindeki açılışına kadar işbaşı eğitimlerini tamamlamak ve havalimanı güvenliğinde tecrübe kazanmak üzere Atatürk Havalimanı’nda işe başlıyor. İşe alınan kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak ücretsiz ve maksimum 4 kişilik lojmanlar ile sosyal alan tahsis edilebiliyor.

3 bin 500 kişiden oluşacak İGA Güvenlik timinin Atatürk Havalimanı’nda çalışanların yaklaşık 2 katı, Esenboğa’da çalışan güvenlik ekibinin ise 6 katı büyüklükte olacağı öngörülüyor.

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