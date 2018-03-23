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İDO’da üst düzey atama

İDO, üst düzey bir atama ile Stratejik Planlama, İş Geliştirme, Satış Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Semra Erener Özalçın’ı getirdi.

İDO’da üst düzey atama

İDO, üst düzey bir atama ile Stratejik Planlama, İş Geliştirme, Satış Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Semra Erener Özalçın’ı getirdi.

23 Mart 2018 Cuma 14:29
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İDO’da üst düzey atama

Misafirlerine her zaman keyifli, konforlu ve avantajlı yolculuk deneyimi sunan İDO, üst düzey bir atama ile yönetim kadrosunu daha da güçlendirdi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümünde yüksek lisans yapan Semra Erener Özalçın, İDO’nun Stratejik Planlama, İş Geliştirme, Satış Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak 2014 yılı Ocak ayı itibarıyla Atlasglobal Havayolları’nın Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Özalçın, Türk Hava Yolları'nda çalıştığı on beş yıllık dönemde ise, beşi yönetsel roller olmak üzeretoplam yedi farklı bölümde görev aldı. Özalçın, Türk Hava Yolları'ndaki kariyeri boyunca Stratejik Planlama ve Yatırımlar Uzmanı, Bilgi Kontrol ve Analiz Mühendisi, Slot Koordinasyon Müdürü, Tarife Müdürü, Marmara, Ege & Akdeniz Bölge Müdürü, Amerika ve Asya Bölge Müdürü, Asya ve Uzakdoğu Başkan Yardımcısı ve Acenteler Müdürü olarak çalıştı. Özalçın, ayrıca Ocak 2011 ile 2013 yılları arasında küresel havayolu şirketleri çözüm sağlayıcısı Hitit CS Yönetim Kurulu Danışmanlığı yaptı ve Tübitak tarafından destek verilmeye uygun görülen“Tarife Planlama Sistemlerinde OptimizasyonModülleri” konulu bir proje gerçekleştirdi.

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