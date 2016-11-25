Hyundai’den 40 yılda 23 Milyon İhracat Başarısı

Dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen otomobil markalarından Hyundai, üretimdeki kalitesini modellerine yansıtarak son yıllarda gözle görülür bir ivme yakaladı. Bu başarısını her alanda sürdüren Hyundai özellikle ihracat konusunda da önemli bir yol katetti. İlk kez 1976 yılında Güney Amerika ülkesi Ekvator’a gönderdiği Pony modeliyle ihracata başlayan marka, bugüne kadar 23 milyondan fazla araç ihraç etti.

Güney Kore’nin ilk seri üretim modeli olan Pony’den sonra yine aynı ülkenin ilk seri üretim elektrikli ve hibrid modeli IONIQ ile bu başarısını sürdüren Hyundai, günümüzde yılda 1 milyon adetten fazla araç ihraç edebiliyor. İhracat macerasının başladığı Ekvator’da bugün tüm modelleriyle özel etkinlikler düzenleyen Hyundai, özellikle bölgede elektrikli modeller üzerine yoğunlaşıyor.

Interbrand tarafından yapılan son sıralamaya göre, uluslararası ihraç başarısı üzerine inşa edilen Hyundai, dünya genelinde altıncı büyük otomotiv markası ve 35’inci büyük marka konumunda. Otomotiv endüstrisi için zorlu bir yıl olmasına rağmen daha zorlu olmasına rağmen, şirketin global marka değeri 2015'ten bu yana yüzde 11 artarak 2016'da 12,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.