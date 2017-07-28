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Hyundai, Dolu Yağışından Etkilenen Hyundai Sahiplerine Destek Oluyor

28 Temmuz 2017 Cuma 15:22
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Hyundai, 27 Temmuz tarihinde gerçekleşen dolu nedeniyle, zarar gören araç sahipleri için 11 Ağustos tarihine kadar geçerli bir kampanya düzenliyor.

Hyundai, Dolu Yağışından Etkilenen Hyundai Sahiplerine Destek Oluyor
Hyundai Assan, 27 Temmuz’da yaşanan aşırı yağış ve dolu nedeniyle zarar gören Hyundai araç sahiplerine destek olmak için çok özel bir kampanya düzenliyor. İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Çorlu ve Edirne’yi kapsayan ve model ayrımı gözetmeksinizin yapılan kampanyada, yedek parçada yüzde 35, işçilikte de yüzde 20 indirim imkanı var. Ayrıca kampanya dahilinde ücretsiz check-up ve araç yıkama hizmeti de veriliyor.

Hyundai Assan’ın bu özel kampanyası, İstanbul, Tekirdağ, Çorlu ve Edirne’deki Hyundai Yetkili Servisleri’nde geçerli olacak. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.hyundai.com.tr adresini ziyaret edebilirler.
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