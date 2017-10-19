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Hyundai, Avrupa’da Üçüncü Kez Rekor peşinde

19 Ekim 2017 Perşembe 15:35
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Yeni i Ailesi, IONIQ ve Tucson modelleriyle Avrupa’da atağa kalkan Hyundai, 2017 yılında da başarı grafiğini yukarı taşıdı. Üst üste üçüncü yıl kendi rekorunu kıran Hyundai, satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 3 artırdı.

Hyundai, Avrupa'da Üçüncü Kez Rekor peşinde
Ürettiği yeni nesil kaliteli modelleriyle birlikte satış grafiklerini sürekli olarak artıran Hyundai, Avrupa pazarında da başarıdan başarıya koşmaya başladı. Tüketicilerin ilgisini i10, i20, i30, IONIQ ve Tucson modelleriyle çekerek satış grafiğinde gözle görülür bir artış kaydeden Hyundai, 2017 yılının dokuz ayında 400 bine yakın araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nin (ACEA) açıkladığı son rapora göre Hyundai, özellikle üçüncü çeyrekteki 126.986 adetlik satışla kendi adına bir başka rekora imzasını atmış oldu.

SUV segmentinde güçlü bir büyüme kaydededen Hyundai, 2015 yılından bu yana 300.000'den fazla Tucson satışına imzasını attı. Hyundai'nin Avrupa’da en çok satılan modeli Tucson’la beraber, ülkemizde üretilen i10 ve i20 de satışların artmasında önemli paya sahip diğer modeller olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Fastback ve performanslı N versiyonu tanıtılan Yeni i30 da Avrupalı tüketiciler tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Hyundai'nin Avrupa'daki bir numaralı Asyalı otomotiv markası olma yolundaki hedefine katkıda bulunacak KONA da hem satışlardaki hem de SUV pazarındaki iddiasını güçlendirecek.

Hyundai, Türkiye’de de daralan pazara rağmen toplam payını yüzde 4 artırarak önemli bir başarıya imzasını attı. Düşük hacimli dizel motorlu rakiplerine rağmen, sadece benzinli versiyonla en çok satılan SUV-C modellerden biri olan Tucson, kendi segmentinde yüzde 11 payına sahip.

Basın Bülteni
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