Hukukçular Towers, “avluda sokak lezzetleri” etkinliğini gerçekleştirdi

Hukukçular Towers tarafından düzenlenen “Avluda Sokak Lezzetleri” etkinliği, 24 Kasım 2016 Perşembe Günü 09:00-17:00 saatleri arasında yapıldı. Gün boyunca İstanbul’un klasikleşen sokak lezzetleri misafir edildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, kestaneden, simitlere, semaverde çaya, bardak mısıra, halka tatlısına, midyeye ve pamuk şekere kadar geniş bir ürün yelpazesi aynı çatı altında toplandı.

Hukukçular Towers, 2 blok arasında yer alan avluda çeşitli restoranlar ve kafelerin yanı sıra ofis çalışanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için banka, ATM, 7/24 güvenlik ve oto yıkama hizmeti de sunuyor.