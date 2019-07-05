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HSBC'den ezber bozan anket!

HSBC Grubu "Expat Explorer" anketine göre Türkiye, yaşamak ve çalışmak için dünya genelinde en iyi 7. ülke seçildi. Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerini geride bıraktı.

HSBC'den ezber bozan anket!

HSBC Grubu "Expat Explorer" anketine göre Türkiye, yaşamak ve çalışmak için dünya genelinde en iyi 7. ülke seçildi. Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerini geride bıraktı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:25
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HSBC'den ezber bozan anket!

HSBC Grubu, 163 ülkeden 18 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşünü alarak gerçekleştirdiği "Expat Explorer" anketin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Türkiye yaşamak ve çalışmak için dünya genelinde en iyi 7. ülke seçildi.

Anket, ülkelerin sunduğu olanakları yaşam kalitesi, iş-özel yaşam dengesi, finansal getiri ve aile yaşamı bakımından inceliyor. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen anket, yabancı çalışanlara ilişkin dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu araştırması olma özelliği taşıyor.

YABANCILARIN YAŞAM KALİTESİ ARTTI

Ankete göre Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si yaşam kalitelerinin kendi ülkelerine göre arttığını belirtiyor.

Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 52'si kariyerine, hobilerine veya ailesine odaklanmaya daha fazla zaman bulduğunu, yüzde 55'i daha iyi bir ev veya araba gibi isteklerini karşılayabildiğini, yüzde 69'u ise kendisini güvende hissettiğini ve yerel halkın cana yakın olduğunu ifade ediyor.

'TÜRKİYE'DE İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGESİ DAHA İYİ'

Yabancı çalışanların yüzde 60'ı kendi ülkelerine kıyasla Türkiye'de iş-özel yaşam dengesinin daha iyi olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte yabancı çalışanların yüzde 59'u daha fazla seyahat ettiğini, yüzde 57'si dalış, yabancı dil veya yemek pişirme gibi yeni bir beceri öğrendiğini kaydediyor.

Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 72'si yaşadıkları şehrin mimari yapı, anıt ve parklar, tarihi ve kültürel doku açısından zengin olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte, yüzde 63'ü yaşadıkları şehrin seyahat için merkezi konumda olduğunu, yüzde 59'u ise şehirde canlı bir kültürel hayat olduğunu belirtiyor.

Yabancı çalışanların yüzde 58'i ise güzel restoranlar ve kaliteli yemeğin olduğunu ifade ediyor.

İŞTE EN YAŞANASI ÜLKELER

Kaynak: https://expatexplorer.hsbc.com/survey/

Son Güncelleme: 05.07.2019 13:28
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