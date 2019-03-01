Hopi’liler BP’de kazanıyor

25 Paracık kazanacak.

700’ü aşkın istasyonuyla Türkiye çapında her gün 300 binin üzerinde müşteriye hizmet veren BP, Hopi’lilere avantajlar sunmaya devam ediyor. Anlaşmalı BP istasyonlarından HOPİ ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde geçerli kampanya kapsamında, 1 Mart – 15 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişine toplam 25 paracık hediye.

Hopi’liler kazandıkları Paracıkları yine BP istasyonlarındaki akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde kullanabilecekler.

BP’nin Hopi ile ortak gerçekleştirdiği bu kampanyaya katılmak için Hopi üyesi olmak ve ödeme esnasında market görevlisine Hopi kimliğini göstermek yeterli. Kampanyaya katılan Hopi’li BP istasyonlarının listesi ve kampanya detayları www.bp.com.tr ’de.

Hopi uygulaması App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.