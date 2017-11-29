Honda Civic Type R, 'BBC Top Gear Dergisi Yılın Otomobili’ seçildi

BBC Top Gear Dergisi her yıl ‘Yılın Otomobili’ ödüllerini gerçekleştiriyor. Dünyanın önde gelen otomobil dergilerinden biri olan BBC Top Gear Dergisi bu yılki ödülleri dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan 22 farklı edisyonun oylarıyla belirledi.

BBC TopGear Dergisi yapmış olduğu değerlendirmede: “Civic Type R sadece Yılın Hot Hatch Otomobili değil aynı zamanda Yılın Otomobili” dedi ve sözlerini “Son derece hızlı ve tasarımıyla da heyecan uyandıran bir otomobil. Ama aynı zamanda ulaşılabilir bir otomobil de. Tarzıyla, stiliyle ve sürüş keyfiyle çok özel bir otomobil.” şeklinde tamamladı.

Standart Civic Hatchback ile aynı teknik alt yapıyı paylaşan yeni Honda Civic Type R gerek yolda, gerekse de pistte mümkün olan en iyi performansı sunmak üzere geliştirildi. Motor kaputunun altında görev yapan ve önceki nesil Type-R modelinden transfer edilen ödüllü 2.0-litre VTEC TURBO motor optimize edildi. 320 PS güç üreten motor Yeni Civic Type-R’ı sadece 5,7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırırken 272 km/s maksimum hıza imkan tanıyor.

Günlük kullanıma uygun yüksek performanslı sporcu yeni Honda Civic Type R ödülden ödüle koşmaya devam ediyor. Satışa sunulmadan Nürburgring Nordschleife’de ve sonrasında İstanbul Park’ta öncüsünün pist rekorunu kırarak başarılar silsilesini başlatan ve satışa sunulduktan sonra birçok ödül alan Honda Civic Type R ödüller serisine bir yenisini daha ekledi. Honda Civic Type R, BBC Top Gear Dergisinin ‘Yılın Otomobili’ ödüllerinde üç ödül alarak hat trick yaptı. ‘Yılın Hot Hatch Otomobili’ seçilen Civic Type R aynı zamanda ‘Uluslararası Editörler Yılın Otomobili’ ve ödül toplamında da ‘Yılın Otomobili’ seçildi.Basın Bülteni