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Hizmet ihracatı şampiyonlarına ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Türk Hava Yolları (THY), SunExpress, Pegasus Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan şirketler arasında ilk üç sırayı aldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada ‘Bizlerin hedefi, dış ticaret fazlası veren Türkiye. Bu anlamda hem mal hem de hizmet ihracatında, bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 200 milyar dolar seviyelerinde ilerlediğimiz bu dönemde, Gelecek stratejilerimizde de hizmet ihracatına özellikle önem veriyoruz” dedi.

Hizmet ihracatı şampiyonlarına ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Türk Hava Yolları (THY), SunExpress, Pegasus Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan şirketler arasında ilk üç sırayı aldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada ‘Bizlerin hedefi, dış ticaret fazlası veren Türkiye. Bu anlamda hem mal hem de hizmet ihracatında, bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 200 milyar dolar seviyelerinde ilerlediğimiz bu dönemde, Gelecek stratejilerimizde de hizmet ihracatına özellikle önem veriyoruz” dedi.

21 Aralık 2018 Cuma 16:58
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Hizmet ihracatı şampiyonlarına ödül

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üçüncü kez düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödülleri takdim edildi. 2017 rakamlarına göre yapılan sıralamada THY, Türkiye genelinde birinci olurken, onu SunExpress ve Pegasus takip etti. İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa etmek üzere oluşturulan konsorsiyumda yer alan firmalardan dördüne de özel ödül verildi.

Törende yaptığı konuşmada “Türkiye’nin büyümesi, istihdamı, katma değeri biz ihracatçılara emanet” diyen TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanının önderliğinde devam eden dış ticaret hamlesinde hizmet ihracatının çok kıymetli bir yer tuttuğuna işaret etti.

İstanbul Yeni Hava Limanı’nın Cumhuriyetin 95. yılında 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlayarak Türkiye’nin hizmet ihracatına büyük katkı sağlayacağına yürekten inandıklarına belirten Gülle şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın huzurunda tekrar dile getirmek isterim ki, bizlerin hedefi, dış ticaret fazlası veren Türkiye. Bu anlamda hem mal hem de hizmet ihracatında, bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 200 milyar dolar seviyelerinde ilerlediğimiz bu dönemde, Gelecek stratejilerimizde de hizmet ihracatına özellikle önem veriyoruz. Mal ihracatımızı kayıt altına alma konusunda sistemimiz oturmuş durumda. Bu sistemi, hizmet ihracatımız ve transit ticaret için de oluşturmamız gerekiyor. Buna istinaden; hizmet ihracatını, transit ticareti ve e-ihracatı da bir an önce kayıt altına alabilmek için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile çalışmalarımız devam ediyor.”

“Durmak yok risk alarak koşacağız”

“Hedefleri büyük koymazsak attığımız adımlar küçük olur” diyen Gülle sözlerine şöyle devam etti: “Bizim küçük adımlarla devam etme lüksümüz yok. Aslına bakılırsa yürüme lüksümüz de yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söylediği gibi ‘Durmak Yok!’ koşacağız koşacağız, risk alarak koşacağız. Biz koşarak atılım yapmak zorundayız. Bunun için de yüksek katma değer, marka, tasarım, Ar-Ge, inovasyon muasır medeniyetin emrettiği ne varsa topyekûn uygulamak durumundayız.”

Türkiye'nin küresel ticaret becerisinin yılmaz neferleri olan ihracatçıların 2018 yılında, 170 milyar dolar mal ve 48 milyar dolar hizmet ihracatı hedefiyle rekora koştuğunu söyleyen Gülle, “Gece gündüz 200 ülkeyi dolaşarak, Türkiye’mizin her bir dakikasında 504 bin dolar, her bir saatinde 30 milyon dolar, her bir gününde 726 milyon dolar, her bir haftasında 5 milyar dolar, her bir ayında da 18 milyar dolarlık ihracatı, 75 bin ihracatçımızla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hizmet İhracatında ilk 10 sırayı alan kuruluşlar:

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (SunExpress)

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Ekol Lojistik A.Ş.

Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.

Tav Havalimanları Holding A.Ş.

Rönesans Holding A.Ş.

Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş.

Atlasjet Havacılık A.Ş.

Sektörlerinde ilk 3'te yer alan kuruluşlar:

1- Bankacılık ve Diğer Mali Hizmetler: Türkiye Halk Bankası A.Ş., isminin açıklanmasını istemedi, Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

2- Mimari, Mühendislik ve Diğer Teknik: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Mercedes-Benz Türk A.Ş., Stm Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

3- Teknik Müşavirlik: N K Y Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., Yüksel Proje Uluslararası A.Ş, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş,

4-Bakım Onarım: Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş., Mro Teknik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5- Yazılım ve Bilişim: Ekin Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş, Netaş Telekomünikasyon A.Ş., Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

6- Telekomünikasyon: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV Ve İşletme A.Ş., Arvato Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

7- Müteahhitlik: GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş., Rönesans Holding A.Ş., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

8- Eğitim (Devlet Üniv.): İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi

9- Eğitim (Vakıf Üniv.): Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi

10- Konaklama: Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnşaat San. Tic. A.Ş., Aygün Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş (Titanic Hotels), Hilton Enternasyonel Otelcilik A.Ş.

11- Gastronomi: D-et Ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. (Nusret), Simit Sarayı Yatırım ve Tic. A.Ş., BTA Havalimanlari Yiy. ve İç. A.Ş.

12- Seyahat Acentaları: Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., İati Turizm Ticaret A.Ş., Mp Turkey Turizm A.Ş.

13- Sağlık: Acıbadem Sağlık Grubu, Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş., Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizm. Tic. A.Ş. (Koç Healthcare)

14- Yolcu Taşımacılığı: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Güneş Ekspress Havacılık A.Ş. (SunExpress), Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

15- Liman ve Yer Hizmetleri: Tav Havalimanları Holding A.Ş., Çelebi Havacılık Holding A.Ş., Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

16- Yük Taşımacılığı ve Lojistik: Ekol Lojistik A.Ş., Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş., Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş.

17- Görsel-İşitsel: Ay Sanat Prodüksiyon Ve Yapım A.Ş., DTV Haber Ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (Kanal D), TİMS Yapım Medya Film Prodüksiyon Sanayi Ticaret A.Ş.

Hizmet ihracatı Özel Ödülü: Mapa İnşaat, Kalyon İnşaat, Limak Holding, Cengiz İnşaat.

Son Güncelleme: 21.12.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
IhracatHizmetödül
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