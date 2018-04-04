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Herkes Güneşi Kazanç Kapısına Çevirebilecek

Türkiye’de ve dünyada bireysel ve endüstriyel amaçlı birçok güneş enerjisi projesinde imzası bulunan Seiso Enerji, güneş enerjisi alanında Avrasya’nın en kapsamlı fuarı olarak anılan Solarex İstanbul’da sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Seiso Enerji, güneş enerjisinden kazanç elde etmeye imkan tanıyan yeni projesinin lansmanını da Solarex İstanbul’da yapacak.

Herkes Güneşi Kazanç Kapısına Çevirebilecek

Türkiye’de ve dünyada bireysel ve endüstriyel amaçlı birçok güneş enerjisi projesinde imzası bulunan Seiso Enerji, güneş enerjisi alanında Avrasya’nın en kapsamlı fuarı olarak anılan Solarex İstanbul’da sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Seiso Enerji, güneş enerjisinden kazanç elde etmeye imkan tanıyan yeni projesinin lansmanını da Solarex İstanbul’da yapacak.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:52
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Herkes Güneşi Kazanç Kapısına Çevirebilecek

Güneşten elektrik ve ısı üretimi projeleri konusunda uzman Seiso Enerji, bu yıl 5-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek güneş enerjisi ve teknolojileri fuarı Solarex İstanbul’a katılacak. Geçen yıl 100’e yakın ülkeden 25 binin üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuarda Seiso Enerji, dünyanın en verimli güneş panellerinden Panasonic HIT panellerini, panel ve inverter’dan oluşan çatı üzeri GES paketlerini tanıtacak. Fuarda 10. Hall'de C-13 ve B-12 numaralı stantlarda yer alacak olan Seiso Enerji, yeni projesinin tanıtımını da ilk kez Solarex İstanbul yapacak.

Fuara ilişkin konuşan Seiso Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Dağ, “Bu yıl Solarex İstanbul’da daha fazla kişiye ulaşıp doğru ürün seçiminin önemine değinerek ürünlerimizi anlatmayı hedefliyoruz. Fuarda dünyanın en verimli güneş panelleri arasında kabul edilen HIT panellerin ve yeni ürünlerimizin yanı sıra tüketicilerin güneş enerjisinden faydalanırken aynı zamanda para kazanmasına da imkan veren projemizi de sunacağız. Bu proje ile son kullanıcıların kendi güneş enerjisi projelerini hayata geçirirken yüksek kaliteli ürünlerle sorunsuz kurulum gerçekleştirebilmesini sağlayacağız. Ayrıca proje paketi içinde yer alan Panasonic HIT panel, ABB inverter, Mecasolar takip sistemleri gibi ürünlerin de avantajları da anlatacağız” dedi.

Tüketici Kendi Enerjisini Kendisi Üretecek Fazlasını Satacak
Seiso Enerji’nin geliştirdiği projeyle tüketiciler, çatılarına çok daha kolay bir şekilde panel kurarak kendi elektriğini üretebilecek. İhtiyaç fazlası enerjiyi tedarik şirketlerine satarak gelir de elde edebilecekler. Bireysel tüketicilere kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunan sistem yeni istihdam alanları da oluşacak.

Son Güncelleme: 04.04.2018 15:03
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