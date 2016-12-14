Hem Havalı, hem Akıllı: Casper VIA M2!

Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper, akıllı telefon ailesine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Yeni akıllı telefon Casper VIA M2, şık tasarımı, 3 GB RAM ile güçlendirilen 8 çekirdek işlemcisi ve 32 GB depolama alanı ile KDV dahil sadece 1099 TL’ye tüketicilere sunuluyor.



5 inç Full HD ekran ve parmak izi güvenliği

5.0 inç Full HD IPS ekranı ile üst düzey bir kullanım deneyimi sunan Casper VIA M2, Corning Gorilla Glass 3 ekran koruması ile üst düzey sağlamlık ve dayanıklılık sunuyor. Akıllı telefon 4.5G desteği de sunuyor. CAT 4 altyapısında sunulan LTE desteği ve 4.5G teknolojisi sayesinde yüksek hızlı internet keyfi yaşatıyor. Titanyum gri ve metalik bronz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan akıllı telefon, parmak izi fonksiyonu okuyucu özelliği de sunuyor. Parmak izi fonksiyonu sayesinde güvenli bir şekilde kullanılabilen telefon güvenlik konusunda yüksek beklentileri de karşılıyor. Home tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucu sayesinde telefon daha güvenli hale getirilebildiği gibi istenmeyen durumların da önüne geçiliyor.



8 çekirdekli metal gövdeli VIA M2

Casper VIA M2’de bulunan 8 çekirdekli 1.4 GHz işlemci performans beklentisi olanların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Android 6. (Marshmallow) işletim sistemi ile yüklü gelen akıllı telefon 3 GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. Bu sayede en zorlu uygulama ve işlemlerde bile performanstan ödün vermeyen akıllı telefon, daha fazla depolama kapasitesi isteyenler için microSD bellek yuvası ile bu kapasite 128 GB’a kadar artırılabiliyor. Oldukça şık bir metal gövdeye sahip olan akıllı telefon bu sayede üst düzey dayanıklılık ve şıklık sunuyor. Ele iyi oturan bir tasarıma sahip olan telefon, 2.5D kavisli ekranı sayesinde ele oturan kusursuz tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefonun arka yüzünde yer alan 13 Megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera hızlı netleme süresi, hazır çekim modları ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcılara üst düzey bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Casper VIA M2’nin ön yüzündeki kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip ve harika özçekimler vadediyor.



Casper VIA M2 Teknik Özellikleri

İşlemci : 1,4 GHz. Octa-Core 8 Çekirdek, MSM 8937 işlemci

İşletim Sistemi : Android Marshmallow OS

Ekran : 5.0 inç Ful HD IPS

RAM : 3 GB

Depolama : 32 GB dahili

Kamera : 13 Megapiksel arka kamera, 8 Megapiksel flaşlı ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 142 x 69.6 x 8.73 mm, 151 gram

Pil : 3000 mAh

Bağlantılar : Bluetooth 4.1, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, Micro USB, GPS

Kutu içeriği : AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, ekran koruyucu film.



