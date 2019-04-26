Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
94783
ALTIN
245.816
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6816
EURO
6.6229

Hayrettin Karaman dindarları eleştirdi

Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde "Ahlak herkese lazım" başlıklı bir yazı yazan Hayrettin Karaman, dindar kesimi ödenen bedellerin hakkını vermemekle ve yozlaşmakla suçladı.

Hayrettin Karaman dindarları eleştirdi

Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde "Ahlak herkese lazım" başlıklı bir yazı yazan Hayrettin Karaman, dindar kesimi ödenen bedellerin hakkını vermemekle ve yozlaşmakla suçladı.

26 Nisan 2019 Cuma 12:33
1253 Okunma
Hayrettin Karaman dindarları eleştirdi

Karaman'ın yazısından dikkat çeken bölümler şöyle:

"Kendi ahlaksızlığını bir şekilde meşrulaştırıp veya bunu bile yapmadan yoluna devam edip başkalarına ahlak dersi vermek de bir çeşit ahlaksızlıktır. Herkes haddini bilecek."

"Bürokratlar ve siyasetçiler ait oldukları toplumun içinden çıkıyorlar. Taban ne kadar ahlaklı ise tavan da o kadar ahlaklı olur. Toplumda kâmil ahlak sahipleri azınlıkta veya müstesna olurlarsa tavandaki kâmiller de azınlıkta veya müstesna olurlar."

"Eline para geçen ve zengin olan “dindarlar”, lüks ve israfta dinsiz veya dini hayatı gevşek/kusurlu olanları fersah fersah geçtiler."

"Müslümanca örtünmenin ictimai hayata katılmaya engel olmaması için yıllarca mücadele ettik, değerli bedeller ödendi, sonunda engeller kalktı, bu defa da sözde örtünenler “örtülü açıklar” nitelemesinin örneği haline geldiler."

"Birçok “dindar” işadamının işyerinde Müslümanca düzen, hakkını verme ve liyakati gözetme yok."

"Birçok “dindar” (böyle görünen ve bilinen) olup kamu otoritesi kullanan kimsenin elindeki imkân ve yetkiyi kötüye kullandığına dair pek çok örnek var.

“Bu saydıkların “dindar” kesimde var da ötekilerde yok mu?” diye soranlar ve eleştirenler olacaktır.

Vardır, olmaz mı, ama bizde ya hiç ya da az (müstesna) olması gerekmiyor mu?"

Yazının tamamını okumak için lütfen tıklayınız

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekopazar'da Bu Hafta: 28 Nisan Pazar
Ekopazar'da Bu Hafta: 28 Nisan Pazar
Kötü niyete 3 kat tazminat!
Kötü niyete 3 kat tazminat!
"İran petrolü için ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz"
"İran petrolü için ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz"
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim