HAYALLERİ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURAN PROJEYE ÖDÜL

Tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişinin istihdamına katkıda bulunacağı öngörülen İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’yi havacılık alanında bir merkez olarak konumlarken yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk ve yatırım programlarıyla da yurt içi ve yurt dışından ödül almaya devam ediyor.



İGA’nın, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile bu yıl ikincisini düzenlediği “İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması”, bağımsız jürisiyle dünya çapında sosyal sorumluluk projelerini değerlendiren The International CSR Excellence Awards’da (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Ödülleri) Topluma Karşı Sorumluluk kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.



İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu ödülden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek şunları söyledi: “Bu projemizle gençlerimizin havacılık alanına daha çok yönelmesi ve bu alanda kaliteli iş gücü sağlanmasını hedeflemiştik. Yakın gelecekte gençlerimizin mühendisliğiyle geliştirilen uçaklarla uçacak, onların tasarımını yaptığı teknolojik cihazlarla havalimanımızı donatacak olmak bize gurur veriyor. Bu ödülü kazanmamızı sağlayan Model Uçak Yarışması projemizin başka kurumlara da örnek oluşturmasını umarak, ödülü İGA Ailesi ve programımıza katılan gençler adına kabul ediyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı daha inşaat aşamasındayken tasarım, mimari, kurumsal sosyal sorumluluk ve teknoloji gibi farkla alanlarda dünya çapında bir çok farklı ödülün sahibi oldu. Bu ödüller de çok doğru bir yolda olduğumuzu göstererek bizi motive ediyor.”



Bu ödül ile İGA, kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal yatırım projelerine olan bağlılığını ikinci kez kanıtladı. Ocak 2016 itibariyle Sosyal Yatırım Programı’nı hayata geçiren İGA, havalimanı çevresindeki komşu bölgelerin kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Eğitim kurumlarına ve öğrencilere yönelik pek çok çalışmayı da bu kapsamda yürüten İGA, 2016 yılında Arnavutköy Tolga Eti İlköğretim Okulu ve Durusu Roman Derneği işbirliğiyle Roman çocukları sanatla buluşturmuş ve bu projeyle Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görülmüştü. Şu ana kadar İGA tarafından komşu ilçe ve mahallelerde okulların ve aile sağlığı merkezlerinin tadilatı, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere yönelik eğitim programları işbirlikleri, interaktif kütüphanelerin kurulması, yerel istihdamın ve mesleki eğitimin teşvik edilmesi gibi 150’ye yakın proje hayata geçirildi.