Hasbro ve Fenerbahçe işbirliği

Oyun ve oyuncak üretiminin yanı sıra sinema filmleri, çizgi diziler, televizyon programları, lisanslı ürünler, dijital oyun ve uygulamalar ve etkinliklerle herkese zengin bir eğlence dünyası sunan Hasbro, Türkiye’nin lider spor kulüplerinden Fenerbahçe ile önemli bir iş birliğine imza atarak güçlerini birleştirme kararı aldı. İş birliğinin duyurusu 19 Aralık Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen bir toplantıyla yapıldı.

Ana hedefi Hasbro’nun çocuk markaları ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nü doğru ürünlerde bir araya getirerek, geniş taraftar camiasındaki çocukların ilgisini çekmek olan iş birliği çerçevesinde Hasbro’nun tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan My Little Pony ve Transformers markalarının Fenerbahçe lisanslı ürünleri Fenerbahçelilerle buluştu. Tekstilden kırtasiyeye, aksesuardan ev tekstiline, bebek ürünlerine özel olarak tasarlanan koleksiyon, tüm Fenerium mağazaları ve Toyzz Shop, Armağan Oyuncak, Nezih ve Boyner’de satışa sunuldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptıkları bu işbirliğinden dolayı büyük heyecan duyduklarını belirten Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin, şunları söyledi: “Fenerbahçe gibi tüm dünyada tanınan, bilinen ve takip edilen bir spor kulübü ile arkadaşlığın değerinden bahseden My Little Pony ve takım ruhunun gücünden bahseden Transformers gibi üç büyük markayı bir araya getirmeyi başardık. Fenerbahçe’nin değerleriyle Hasbro’nun değerleri örtüşüyor, o yüzden bu iki markayı bir araya getirmek çok zor olmadı. Bu işbirliği markalarımızın sinerjisini kullanarak sporu çocuklara sevdirmek, çocukların mücadeleyi, birlikteliği, arkadaşlığı ve sporu hayatlarına almalarını sağlamak için bir fırsat. Fenerbahçe ile birlikte bir ilki başardık; Bumbleebee dünyada ilk kez bir takımın formasını giydirdik. Hepimizin içindeki çocuğu çok önemsiyoruz. Bu yüzden koleksiyonumuzda yetişkinler için de ürünler tasarladık. İşbirliğimiz iki yıl boyunca devam edecek.”

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ise “Çocuklar takım tercihlerini dört yaşından sonra yapmaya başlıyor. Fenerbahçe sevgisini o yaşlardan itibaren yaymak için bugün bir hamle yapıyoruz. Eğer spor sevgisini yayacaksak, sahalarda görmek istediğimiz görüntüleri hayata geçireceksek öncelikle çocuklarımıza spor sevgisini aşılamamız lazım. Sporun dostluk, kardeşlik olduğu mesajını nesilden nesile verirsek gelecekte başarılı oluruz. Fenerium dünyanın en büyük lisans şirketleriyle en çok marka anlaşması yapan spor kulübü markası. Fenerium’un bir özelliği de dünya çapındaki karakterleri Fenerbahçeli yapıyor olması. Transformers ve My Little Pony karakterleri Fenerbahçe forması giymiş halde satışa sunuluyor. Bu, dünyada ilk kez başarılan bir uygulama ve bunu da ilklerin kulübü Fenerbahçe başarıyor. Fenerbahçe toplum için bayrağı her zaman en önde taşıyan kulüptür, bugün bir konuda daha bayrağı en önde taşıdığımızı ilan ediyoruz” diye konuştu.