Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademik yılı açılışı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreninde, Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu konuşmalarını yapıyor. pic.twitter.com/y4I5b79C5C— Hasan Kalyoncu Üniv (@hkunv) 27 Ekim 2017
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu: "Bize böyle bir imkanı sağlayan Hasan Kalyoncu abimi sevg, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. pic.twitter.com/bMcRWk84tA— Hasan Kalyoncu Üniv (@hkunv) 27 Ekim 2017
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2017-2018 "Akademik Yılı Açılış Töreni", Rektör @proftameryilmaz'ın açılış konuşmalarıyla HKÜ KKM'de başladı. pic.twitter.com/jCI1aC37Cq— Hasan Kalyoncu Üniv (@hkunv) 27 Ekim 2017
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