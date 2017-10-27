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Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademik yılı açılışı

27 Ekim 2017 Cuma 12:40
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, "Bize böyle bir imkanı sağlayan Hasan Kalyoncu abimi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademik yılı açılışı
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