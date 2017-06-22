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Hamile kadın ve 2 çocuk kazada öldü

22 Haziran 2017 Perşembe 12:21
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir tır ile çarpışan otomobilde bulunan 5 aylık hamile kadın ile 2 yaşındaki çocuğu ve bir yakını yaşamını yitirdi

Hamile kadın ve 2 çocuk kazada öldü
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ile 2 yaşındaki oğlu ve bir yakını hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Ramazan E. (31) yönetimindeki 38 GF 654 plakalı çimento yüklü tır, Sivas-Kayseri karayolu Çekem köyü yakınında Hasan Altınoluk'un (54) kullandığı 06 AGH 98 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada, otomobil sürücüsü Altınoluk'un 5 aylık hamile olduğu belirtilen gelini Fikriye (20), 2 yaşındaki torunu Hasan Eymen Altınoluk araçta sıkışarak hayatını kaybetti. 

Yaralanan sürücü Hasan Altınoluk ile kızı Melike Altınoluk (16) ise Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Melike Altınoluk, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 

Tır şoförü Ramazan E, jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Kazada yaşamını yitiren anne ve oğlunun kısa bir süre önce merkeze bağlı Güney köyündeki akrabalarının düğününe katılmak için Ankara'dan Sivas'a geldikleri öğrenildi.


Anadolu Haber Ajansı
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