- "Halk oylaması milletimiz ve devletimizin bekası için gerekli"

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yaklaşık 6-7 ay çalıştık ve Orta Anadolu Gelişim Projesi'ni hazırladık. Önümüzdeki günlerde projeyi Bakanlar Kurulu'na sunacağım. Projenin içinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Amasya, Çorum ve Kayseri illeri var. 2019 yılı sonuna kadar bu bölgeye 13 milyar 230 milyon liralık yatırım yapacağız." dedi.

Bakan Eroğlu, Nallıhan ilçesi Atatürk Meydanı'nda Nallıhan Uzunöz Barajı Sulaması'nın temel atma ve orman mahallerine kullandırılan gelir getirici tür ile Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredi sertifikalarının dağıtım törenine katıldı.

Temeli atılacak tesisin iki yılda kendisini amorti edecek çok verimli bir sulama olduğunu belirten Eroğlu, sulamanın, tamamının bitmesi beklenmeden kısım kısım hizmete açılacağını söyledi.

Nallıhan'ın yüzde 50'sinin ormanlık alan olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Muhteşem bir tabiat güzelliği var, dünyanın en güzel mekanlarının birisi Nallıhan. İsviçre'ye gitmeye gerek yok, Türkiye'de Nallıhan var. Buradan bütün yerli, yabancı turistlere çağrıda bulunuyorum, Nallıhan'a gelin, ömrünüze ömür katarsınız." ifadesini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü açısından da ilçenin önemli bir yer olduğuna değinen Eroğlu, Nallıhan Kuş Cenneti'nin muhteşem bir güzelliği olduğunu ve birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını aktardı.

Eroğlu, Nallıhan'ı hem koruyacaklarını hem de geliştireceklerini belirtti.

İç Anadolu'yu ilgilendiren en önemli projeyi Nallıhan'da açıklama kararı aldıklarına vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"GAP, KOP gibi Ankara'nın da dahil olduğu bir proje Orta Anadolu'da yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 'Orta Anadolu için muhteşem bir gelişim projesi hazırla' dedi. Yaklaşık 6-7 ay çalıştık ve Orta Anadolu Gelişim Projesi'ni (ORTAGEP) hazırladık. Önümüzdeki günlerde projeyi Bakanlar Kuruluna sunacağım. Projenin içinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Amasya, Çorum ve Kayseri illeri var. 2019 yılı sonuna kadar bu bölgeye 13 milyar 230 milyon liralık yatırım yapacağız."

Bakan Eroğlu, Orta Anadolu Gelişim Projesi'ni hızlı bir şekilde bitirmeyi istediklerini bildirdi.

Nallıhan'a birçok yatırım yaptıklarını anımsatan Eroğlu, ilçeyi de kapsayan doğa turizmi master planı hazırladıklarını, uygulama planının da hazırlandığını aktardı. Eroğlu, "Başta Türkiye ve dünyaya Nallıhan'ı bütün güzellikleriyle tanıtacağız ve çok sayıda yerli, yabancı turistin gelmesini isteyeceğiz. Buraya gelecek turist en az 10 bin dolar bıraksın, 10 bin dolar bırakacak turistleri istiyoruz, planlama ona göre." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, şimdiye kadar Nallıhan'a 3 baraj, 1 gölet yaptıklarını belirterek, yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Nallıhan'a yapılacak iki barajın inşaatını bu sene başlatacaklarına dikkati çeken Eroğlu, söz verdikleri iki göletin de yapılacağını söyledi. Eroğlu, "Ne kadar baraj ve gölet varsa hepsini ORTAGEP kapsamında yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Halk oylaması milletimiz ve devletimizin bekası için gerekli"

Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının milletin ve devletin bekası için gerekli olduğunu vurgulayarak, bunun bir yönetim sistemi değişikliği olduğunu, rejim değişikliği olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Eroğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, şu 18 maddeyi bir vakit bul da oku." dedi.

Yeni sistemin milletin istiklali ve istikbali için hazırlandığını ve 18 yaşındaki vatandaşlara da seçilme hakkı tanıdığına işaret eden Eroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı gençleri mutlaka Meclis'te görmek istiyoruz. Bu hak bütün millet için, elitler için değil. Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için yüz sebep var, hayır demek için hiç sebep yok."

Bakan Eroğlu, eski sistemde hükümetlerin süresinin kısa olduğu için hizmetlerin yapılamadığını, yeni sistemde bu sorunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Eskiden cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasında iki başlılık yüzünden sorunlar yaşandığını dile getiren Eroğlu, yeni sistemin bu sorunu da ortadan kaldıracağına vurgu yaptı.

Bakan Eroğlu, "İstikrar için 16 Nisan'da kararımız 'evet.' Vatanını milletini seven herkes evetçi. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler ise hayırcılar cephesinde." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler, Nallıhan Uzunöz Barajı Sulaması'nın temelini attı, orman mahallerine kullandırılan gelir getirici tür ile ORKÖY kredi sertifikalarını dağıttı.

Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş ile AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Haber Ajansı