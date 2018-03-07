Güvenlik sektörü Ankara’da buluştu

ISAF Exclusive güvenlik konferansı ve fuarı, Ankara’da ikinci kez kapılarını açtı. ISAF Exclusive, ulusal ve uluslararası pazarda sektörün önde gelenlerini bir araya getirdi. Fuarın yanında önemli konferanslarla da sektörün nabzını tutan ISAF Exclusive’de Arma Kontrol, yüksek güvenlikli noktalarda tercih edilen araç geçiş kontrol sistemlerini sergileme imkanı buldu.

Geliştirdiği güvenlik çözümlerini tanıtan Arma Kontrol, sektördeki trendleri de fuar boyunca yakından inceledi. 45’e yakın ülkeye güvenlik ihtiyaçlarına yüksek teknolojili çözümler sunan Arma Kontrol, fuarda mantar bariyer, Road Blocker ve kollu bariyerler gibi farklı ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.



Ulusal ve uluslararası fuarların sektörü ileriye taşıyacağına değinen Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin geliştirilmesinde fayda olduğunun altını çizdi. ISAF Exclusive fuarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal; ‘’ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı 2018 ülkemizde güvenlik sektörünün üreticisinden, distribütörüne, projelendiricisinden, teknik servis verenine kadar, çok geniş bir alana hitap eden bir etkinlik.



Bunların yanında kanun ve yasa düzenleyicisi, akademisyeni, öğrencisi, ilgilisi ve hatta meraklısı da dâhil olmak üzere eksiksiz bir şekilde tüm kesimlerini bir araya getiren tek etkinlik olma özelliğini taşıyor. Arma Kontrol olarak biz de bu yıl ikinci kez düzenlenen fuar ve konferansta yer aldık. Bu gibi fuarlar bizim için sektördeki dinamikleri öngörme açısından büyük önem taşıyor. İlerleyen zamanlarda da hizmetlerimizi artırarak özellikle ihracata yönelik çalışmalarımızla sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

