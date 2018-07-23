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Gülse, Pegasus filosuna katıldı

Gülse, Pegasus filosuna katıldı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:08
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Gülse, Pegasus filosuna katıldı

Yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan yedincisi olan TC-NBY kuyruk tescilli “Gülse” isimli uçağı teslim aldı. Fransa’nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na dün akşam itibariyle iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 22. ve Pegasus filosunun 80. uçağı olma özelliğini taşıyor.

5,8 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus’un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 22 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 80 adet uçak bulunuyor.

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