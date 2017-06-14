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Güçlü WiFi İçin: TP-Link Archer C20

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:27
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TP-Link Archer C20 model yönlendirici, yüksek kablosuz bağlantı hızları, çift kanal desteği ve güçlü antenleri ile evlerde yüksek kapasiteli WiFi bağlantısı sunuyor.

Güçlü WiFi İçin: TP-Link Archer C20
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Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, yeni, güçlü bir yönlendirici (router) modelini satışa sundu. Yeni nesil kablosuz ağ standardı olan 802.11ac destekli olan Archer C20, evlerde daha yüksek kapasitede ve yaygın WiFi için uygun bir çözüm.

AC desteği sayesinde kablosuz N hızlarına oranla üç kat daha hızlı WiFi hızları sunan Archer C20, AC desteği olmayan ürünlerle de uyumlu ve birlikte kullanılabiliyor. Çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu evlerde, yoğunluğun neden olduğu ağ sorunlarını çözen yönlendirici, çift kanal desteğine sahip. 5GH kanalında 433Mbps, 2.4GHz kanalında 300Mbps kablosuz hızlara ulaşan ürün ile kesintisiz WiFi bağlantısı yapılabiliyor.

Archer C20’nin üzerinde çift kanal destekli ve yüksek kalitede iki adet anten yer alıyor. Bu antenler, tüm yönlere kararlı WiFi sinyali iletiyor. Daha uzun mesafelerde yüksek hız sayesinde mükemmel WiFi performansı elde ediliyor. Böylece geniş ev ve ofislerde daha geniş kapsama alanına sahip, güvenli bir kablosuz ağ oluşturuluyor. Ayrıca cihaz üzerinde yer alan USB girişine yazıcı, disk gibi cihazlar bağlanabiliyor.

TP-Link’in akıllı telefonlardan ürünleri yönetmeyi sağlayan ücretsiz uygulaması olan Tether üzerinden Archer C20’nin kurulumunu yapmak son derece basit. Ayrıca cihazın yönetimi ve ağ ayarları da Android ya da iOS destekli telefonlardan Tether ile kolayca yapılabiliyor.

TP-Link Archer C20’nin Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı 149 TL (KDV dahil).
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