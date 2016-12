Growtech Eurasia Tarım Fuarı’na Hazır

Tarım sektörüne hizmet veren en köklü firmalardan olan "Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"nin temelleri 1987 yılına dayanıyor. 30’uncu yılını kutlamaya hazırlanan Dr. Tarsa; 2000 yılında genel merkezini halen faaliyetlerini sürdürmüş olduğu, tarımın kalbinin attığı Antalya'da yürütüyor.

Tarımın değişik kollarında hizmet veren 9 ayrı şirketi bünyesinde barındırmakta olan Doktor Tarsa Grubu, Türkiye genelinde 60'dan fazlası Ziraat Mühendisi olmak üzere 270'i aşkın personeli, üç adet üretim tesisi ve üç ayrı yerdeki depolama tesisleri ile tarım sektörüne hizmet veriyor.

İhracata özellikle 2000’li yıllardan itibaren ağırlık verdiklerini belirten kurumun aynı zamanda Pazarlama ve Pazar Geliştirme Müdürü olan Ali Çetin Karakaya, Growtech Eurasia’ya çok iyi hazırlandıklarını ve 299 metrekarelik bir alanda fuar ziyaretçileriyle buluşacaklarını belirtti. Geçen yıldan farklı bir standla fuar ziyaretçilerinin karşısına çıkacak olan Doktor Tarsa, standıyla da iddialı olacağının sinyallerini verdi. Bu yıl özellikle hedef ürünlerle fuarda fark yaratmak istediklerinin altını çizen Karakaya, fuarda Doktor Tarsa’nın özellikle ‘kontrollü salınımlı gübre’ ürünüyle fuarda ön plana çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Bu yeni ürünlerinin hazırlık ve planlamasının 5 yıl öncesine dayandığını söyleyen Karakaya, Türk pazarı ile buluşmasının Growtech Eurasia’ya denk gelecek olmasından dolayı da ayrı bir mutluluk duyduklarını belirtti.

1987 yılında ticaret hayatına bitki yetiştirme ortamı “Torf” ithalatı ve pazarlaması ile başlayan Doktor Tarsa, torfu Türk pazarıyla tanıştıran ilk firma olarak da tanınıyor. Şu anda; torf'tan vermikulit'e kadar, bitki beslemede konvansiyonel tarım gübrelerinden özel suda eriyebilen gübrelere yaprak gübrelerine ve iz elementlere kadar, dozaj pompalarından otomasyon sistemlerine, çiçek tohumlarından sebze tohumlarına, buğday tohumluğundan yem bitkileri tohumluklarına, cipslik mısır ve patates üretiminden meyve fidanı üretimine kadar 3000'in üzerinde ürün çeşidi ile Türk tarımına ve sanayisine hizmet veriyor.

Bugün 27.000 m2 'si kapalı alan olmak üzere toplam 55.000 m2 lik alanda faaliyetlerin sürdüren Doktor Tarsa; Türkiye’de yedi bölgede 2000 bayisi ile de dikkat çekiyor. Tarım sektörünün ilk beşi arasında yer alan Doktor Tarsa için yurt dışı da büyük önem taşıyor.

Growtech’in Uluslararası Yönü En Büyük Kazanımı…

Growtech Eurasia’nın yıldan yıla gelişim gösterdiğine değinen Ali Çetin Karakaya, özellikle uluslararası katılımların artmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. Karakaya, Growtech Eurasia fuarının hem Doktor Tarsa hem de sektör için önemi şu sözlerle özetledi: “Doktor Tarsa’nın büyüme stratejisinde ihracat önceliği bu yüzden Growtech Eurasia olmazsa olmaz fuarlar arasında geliyor. Uluslararası katılımın fazla olmasıyla oluşan uluslararası bağlantıların oluşmasına imkan vermesi açısından çok faydalı bir fuar. Hedeflere ulaşmada Growtech Eurasia hem bizim hem de sektör için çok önemli fırsatlar sunuyor.”

Standlarının her yıl büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Ali Çetin Karakaya, 30 Kasım’da kapılarını açacak olan Growtech Eurasia 16. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri fuarında da yine ziyaretçilerin uğrak yeri olacağına inandığını belirtiyor. Karakaya ayrıca, 2000 bayisi bulunan Doktor Tarsa’nın kendi bayileri için bile bir buluşma yeri olması bakımından da önemli bir konumda olan Growtech Eurasia’nın sektör için buluşma noktası olmasının da çok kıymetli olduğunu söylüyor. Ali Çetin Karakaya bu yılki fuara ilişkin son olarak, “Doktor Tarsa, her geçen gün büyüyen bir firma, yatırımları olan bir firma. Şu an da 4’ü yurt dışında olmak üzere toplamda 9 tane grup şirketimiz var. Bu yılki Growtech Eurasia Tarım Fuarı’nda Doktor Tarsa’nın bu yönünü de göstermek istiyoruz. Tarımın neredeyse her noktasında olan Doktor Tarsa’nın 9 grup şirketinin fuar ziyaretçilerine hissettirileceği bir stant tasarımı, dizaynı ile fuar ziyaretçilerimizin karşısında olacağız” dedi.

Doktor Tarsa, kendi firması Tasaco ile aynı Stantta Olacak…

Bu yıl geçen yıla oranla daha büyük bir fuar standı ile ziyaretçilerini bekleyecek olan Doktor Tarsa’da bir sürpriz de şu an lokomotif ve yıldızı parlayan firması olan Tasaco firmasıyla aynı stant da olacak. 20 yıllık geçmişi olan ve tohum sektöründe faaliyet gösteren Tasaco’nun da büyüme hedefleri arasında yurt dışı olduğunu belirten Tasaco Satış ve Pazarlama Müdürü Bekir Asri, geçmiş yıllarda ayrı yerlerde fuarda ziyaretçilerini beklediklerini ama bu yılki Growtech Eurasia’te Doktor Tarsa’nın standında olacaklarını böylece grup şirketlerinin gücünü daha da üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Asri, “İç piyasada artık bilinen bir firma haline geldik ama dış piyasaya yönelik büyüme hedeflerimiz de var, bu nedenle Growtech Eurasia Tarım Fuarı bizim için çok çok önemli bir boy gösterme alanı olacak. Büyüme stratejimizin merkezinde yurt dışı olduğu için Growtech Eurasia’yı çok önemsiyoruz” dedi.

700’den fazla ulusal ve uluslararası katılımcı ile yaklaşık 80 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçinin Growtech Eurasia’da yer alması bekleniyor…

Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasların lider fuarı olan ve her geçen yıl uluslararası arenada saygınlık kazanarak, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden ve gelişen Growtech Eurasia 16. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, 30 Kasım – 03 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da gerçekleşecek.

Growtech Eurasia’nın 50 bin m2 büyüklüğündeki fuar alanı, ziyaretçi ve katılımcıların ilgi alanları gözetilerek; ‘Sulama ve Sera Teknolojileri’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Traktör ve Tarım Makineleri’ ile ‘Tohumculuk’ başlıkları altında 4 farklı ürün ve hizmet grubuna göre konumlandırıldı. Türkiye’nin en geniş kapsamlı tarım fuarında; 700’den fazla ulusal ve uluslararası katılımcı ile yaklaşık 80 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçinin yer alması bekleniyor.