GÖKÇEADA'DAKİ RUM OKULU TURKCELL İLE HAYAT BULDU

ÇANAKKALE (AA) - Turkcell, yarım asır sonra 2015 yılında yeniden açılan Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'nde öğrenciler için bir teknoloji sınıfı oluştururken, ayrıca açık spor alanı, amfi tiyatro ve botanik bahçesinin bulunduğu spor ve sosyal tesis inşa etti.

Turkcell, eğitim ve teknolojiyi buluşturan sosyal sorumluluk faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Öğrencilerin eğitim imkanlarının en üst düzeye taşınması hedefiyle çalışan Turkcell, yarım asırlık aradan sonra 2015'te tekrar eğitim hayatına başlayan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'nde bir teknoloji sınıfı oluşturdu.

Teknoloji sınıfında öğrenciler 3 boyutlu yazıcı, Arduino elektronik öğrenme kitleri ve yazılım ekipmanlarıyla teknoloji konusunda eğitim alabilecek, hediye edilen kodlama kitleriyle kendi yazılımlarını oluşturarak geleceğin yerli yazılımlarını ortaya çıkarabilecek.

Okulda yine Turkcell tarafından inşa edilen spor ve sosyal tesisle öğrenciler eğitim süreçlerinde açık spor alanı, amfi tiyatro ve botanik bahçesinden de yararlanabilecek.

- "Dünya göçten korkarken, evine dönen insanlar bir umut vesilesi"

Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'ndeki spor ve kültür salonu ile teknoloji sınıfının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Laki Vingas ve Turkcell yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve okulun eski öğrencilerinin de yer aldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Kendisi de mübadele sonrası Türkiye'ye gelen bir ailenin mensubu olan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, törendeki konuşmasında, bugün Gökçeadalı çocuklar için burada olduklarını ifade etti.

Terzioğlu, "Hakikaten ben şunu hissediyorum; onlar dedelerinden ninelerinden daha şanslılar, aynı benim dedemden ninemden daha şanslı olduğum gibi... Birinci Dünya Savaşı sonrası mübadeleyle Türkiye'ye gelmiş bir ailenin mensubu olarak, dünya göçten korkarken, eve dönen insanların hikayelerini görmek bir umut vesilesi. Burada o kadar güzel konuşmalar dinledik, o kadar güzel videolar izledik ki bana, Turkcell'e bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür etmekten başka bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

- "Gökçeadamız barış ve huzur adası olarak toplumlarımıza ilham versin"

Fener Rum Patriği Bartholomeos da eski adı "İmroz" olan Gökçeada'da, ilk kurumsal eğitimin 19. yüzyılın ilk yarısından beri sürdüğünü ancak bunun yarım asır kesintiye uğradığını ve adadaki Rum toplumunun göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kendisi de Gökçeadalı olan Bartholomeos, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bizlere ki devlet kurumlarımız ve Gökçeada halkı çabalarımıza destek veriyor ve Turkcell gibi büyük bir şirket bu ücra köyde eğitim çabası içinde olan İmroz Eğitim ve Kültür Derneği ve yönetimindeki okullara bu tesisi kazandırıyor.

Adamız tekrar çok kültürlü, üretken, misafirperver, mutlu insanların yaşadığı, doğanın ve kültür mirasının korunduğu, eğitimli insanların var olduğu bir yaşam alanı olsun. Ortak yaşamın en iyi örneğinin sağlam temeller üzerinde geliştiği Gökçeadamız, Yunanistan ve Anadolu arasında binlerce yıl var olmanın yanı sıra barış ve huzur adası olarak toplumlarımıza ilham versin."

Patrik Bartholomeos, huzurlu bir ramazan ayı temennisinde de bulundu.

- "Turkcell, maddiyattan öte maneviyatımıza destek kattı"

İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Laki Vingas ise şu an okullarında 33 öğrenci bulunduğunu ve bunların ailelerinin birçoğunun Selanik, Girit, İstanbul ve Atina'dan göç ettiğini bildirdi.

El birliğiyle yapılan çalışmalar sonucu Gökçeada'nın eskiden olduğu gibi çok kültürlü geleneğine tekrar kavuştuğunu ifade eden Vingas, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz coğrafyada bunca acı yaşanırken, savaşın ortasında kalan insanlar evlerinden yurtlarından edilirken, Gökçeada'ya, topraklarına geri dönen, okullarına tekrar kavuşan, ait oldukları kültürde insanlar görmenin manevi hazzı ve gururu gerçekten çok büyük. Bu haz ve gururumuzun en büyük ortağı Turkcell'in maddiyattan öte maneviyatımıza kattığı destek kuşkusuz ki maneviyatımızı, şevkimizi daha da artırıyor."

Vingas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kendilerine katkılar sunan başbakanlara, bakanlara, milletvekillerine, genel müdürlere, teftiş kurullarına, diplomatlara, yerel makamlara ve Gökçeada halkına teşekkür etti.

- "Bulunduğumuz yer su birikintisi ve çamurdan ibaretti"

Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, 1968-1969 öğretim yılında tek kelime Türkçe bilmeden annesiyle bu okulun kapısından geçmişken, yarım asır sonra burada bu güzellikleri yaşayacağının aklından bile geçmediğini dile getirdi.

Kamburopulos, şunları kaydetti:

"Mesele hak, adalet, eğitim, sevgi, saygı, beraber yaşama kültürü ise gerisi teferruattır diye düşündük ve yılmadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın da gururunu taşıyarak devlet kurumlarının kapısını çaldık. Sağ olsunlar, kimse bizi geri çevirmedi. Çocukluğumdan beri şimdi bulunduğumuz noktada suların biriktiğini ve kış aylarında bahçenin çamurdan ibaret olduğunu çok iyi hatırlıyorum. İmdadımıza yetiştiniz, sağ olun. Ne kadar gururlansak yeridir. Sevgili öğrenciler; siz yokken buralar sessizdi, hüzünlüydü, geçen sene geldiniz ve hayatımızı şenlendirdiniz. Şimdi de okul bahçesinin heyecanı, coşkusu köyümüzü şenlendirecek, ümitlerini dallandıracak, beklentilerini artıracak."

Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel ise Turkcell'e okula desteği dolayısıyla teşekkür ederek, iş adamları ve hayırsever vatandaşlardan devletin eğitimle ilgili yatırımlarına destek vermelerini beklediklerini söyledi.

Gökçeada merkezinde bulunan iki okulda toplam 760 öğrenci bulunduğunu belirten Gürel, bu okullara da spor ve sosyal tesis yapılması konusunda ilgi gösterilmesi halinde memnun olacağını ifade etti.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de adada birlikte mutlu ve huzurlu yarınlara daha aydınlık bakabilmek adına insanları bir araya getirecek projelere katkı sunanlara teşekkür etti.

Anadolu Haber Ajansı