GLOBAL’İN LİMAN AĞINA HIRVATİSTAN DA KATILDI

Zadar’ı Adriyatik Denizi’nde önemli bir kruvaziyer limanına dönüştürme hedefleri bulunduğunu açıklayan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Uluslararası tecrübemiz ile limanı daha fazla geliştirerek yolcu sayısını ve ziyaretçi deneyimini artırmak için yerel paydaşlarımızla çalışacak olmaktan dolayı heyecanlıyız” dedi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, Hırvatistan Zadar Gazenica Kruvaizyer Limanı’nın işletmesini 20 yıllığına devraldığı anlaşmayı, Zadar Liman Başkanlığı ile imzaladı. Ana faaliyet kolları arasında yer alan liman işletmeciliğinde uluslararası yatırımlara odaklanan Global Yatırım Holding, böylelikle Küba Havana Kruvaziyer Limanı’nın ardından 2018’deki ikinci liman devralma işlemini tamamladı.

Global Ports Holding’in Türkiye dahil toplam liman işlettiği ülke sayısı 9, kruvaziyer limanı sayısı 15 ve 2 ticariyle birlikte toplam liman sayısı 17’ye çıktı. İşlettiği limanlar arasında Avrupa’nın en büyüğü ve dünyanın 4. büyük kruvaziyer limanı Barselona da bulunan Global Ports Holding’in Akdeniz coğrafyasında yüzde 24 Pazar payı bulunuyor.

Yolcu sayısı ve ziyaretçi deneyimini artırmak için çalışacağız

Zadar’ın işletmesini devraldıkları anlaşmayı imzaladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Zadar’ı Adriyatik Denizi’nde önemli bir kruvaziyer limanına dönüştürme hedefimiz bulunuyor. Uluslararası tecrübemiz ile limanı geliştirerek yolcu sayısını ve ziyaretçi deneyimini artırmak için yerel paydaşlarımızla çalışacak olmaktan dolayı heyecanlıyız” diye konuştu.

Global Ports Holding’in işlettiği Venedik de dahil olmak üzere Adriyatik Denizi’ndeki kilit öneme sahip kruvaziyer limanlarına yakın konumda bulunan Zadar Gazenica Kruvaziyer Limanı, 13 metre derinlik ve 1170 metre rıhtım uzunluğu ile büyük kruvaziyer gemilerinin yanaşabileceği altyapıya sahip. Kruvaziyer Limanı’nın 2018’i 150 bin yolcuyla tamamlanması bekleniyor. Yolcu rakamı 2017’de ise 137 bin şeklinde gerçekleşmişti. Tarihi bir kent kimliğine sahip Zadar’da Roma dönemi kalıntıları, Orta Çağ kiliseleri ve 16. yüzyıldan kalma kale ile surlar bulunuyor.