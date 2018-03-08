Giovane Gentile ile beyler seremoniye hazır

Kalite ve şıklığı bir arada yaşamak isteyen beylerin tercihi Giovane Gentile, mutlu hatıralarınızı bir ömür boyu paylaşmak için güçlü detayları, en özel kumaşlarla bir araya getirerek tasarladığı damatlık & smokin modelleri ile bu özel gününüze eşlik ediyor.

Giovane Gentile şıklığını damatlık koleksiyonuna taşıyor

Mutlu bir geleceğin ilk anlarında beylerin hayatına dokunan Giovane Gentile, özel kumaşların tasarımla hayat bulduğu damatlık & smokin modelleriyle stil sahibi damat adaylarına şıklık vaat ediyor. Her sezon özel olarak seçilen kumaşlar ve yaratıcı çizgiler ile dizayn edilen Giovane Gentile’nin damatlık & smokin modelleri, damat adaylarının hayata bakış açısını bu özel günde de ifade etme şekli oluyor. Koleksiyonda yer alan ve vücut hareketlerini mükemmel şekilde izleyen damatlık & smokin modelleriyle Giovane Gentile, deneysel davranmak istemeyen damat adaylarının tercihi oluyor. Öte yandan teknolojiyi modaya entegre eden Giovane Gentile, Cool&Dry kumaşları kullanarak tasarladığı gömlekleriyle yüksek performansın manifestosunu yeniden yazıyor. Nefes almasının yanı sıra kolay kuruma özelliği sayesinde vücut terlemesinin önüne geçen Giovane Gentile’nin Cool&Dry gömlekleri, damatların bu özel gününde konforun ismi oluyor.

Damatlık ve smokinlerin tamamlayıcısı, siyah kuşak, papyon takımı ve şık kol düğmeleriyle şıklığınızı tamamlamanıza eşlik eden Giovane Gentile, siyah rugan ayakkabılarıyla bu özel gündeki iddianızı bir üst skalaya taşıyor.