Geleneksel OTONOMİ İftarı 1.500 kişinin katılımıyla gerçekleşti

Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen OTONOMİ iftarı, bu yıl her zamankinden de geniş katılımla gerçekleşti.

MASFED, BOD ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç’un ev sahipliğinde verilen iftar, havaalanı yolunda bulunan Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’de gerçekleştirildi. İftara; Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MHP Ankara Milletvekili Mehmet Haberal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, çeşitli STK’ların Başkanları, iş dünyası temsilcileri, Otonomi yönetim kurulu üyeleri ve esnafları, Sevgi Evleri’den çocuklar, yurt dışından gelen ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğrenim gören gençlerin yanı sıra 1.500 kişiye yakın Ankaralı katıldı.

MASFED, BOD ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, iftar yemeğinde konuklarla tek tek ilgilenirken, Otonomi hakkında basın mensuplarına da bilgi verdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayında bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyleyen Erkoç, konuklarına teşekkür etti.

“Otonomi tartışmasız Türkiye’nin örnek projelerinden birisi…”

İftarda bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, “Otonomi hiç tartışmasız Türkiye’nin örnek projelerinden birisi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve rica ediyorum bu çabalarını devam ettirsinler. Allah nasip ederse biz Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da yardıma devam edeceğiz” dedi. Otonomi’nin hemen yanındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait araziyi işaret eden Gökçek, “İnşallah orayı da Otonomi alırsa daha da genişleyecek. 2. El satışları da buraya taşımak, onların da burada olmasını temin etmek istiyorum. Bütün otomobilciler burada birleşsin. Ankara’nın başka herhangi bir yerinde ikinci el satış olmasın diyoruz. Kısmet olursa bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun haricinde ne yardım yapabileceksek ne gayret edebileceksek hazır olduğumuzu bir sefer daha ifade edeyim. Ben bu işin olmasını çok arzu ettim. Ankara’nın tüm ikinci el esnafını burada toplayacağız” diye konuştu.

Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de “Rabbim Ramazan’ınızı mübarek eylesin. Bugün bizleri sizlerle buluşturan Otonomi Başkanına ve yönetimine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Otonomi Ankara’ya yakışır bir merkez haline geldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok büyüyerek ve gelişerek Ankara’ya daha çok yakışacağını düşünüyorum. Bu güzel hizmette de emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

MHP Ankara Teşkilatı İl Başkanı Fatih Çetinkaya, “Rahmet ve bereket kapılarının açıldığı bu günde oruçlarınız kabul olsun. Bizleri sizlerle buluşturan Ankara’ya bu güzel hizmeti, ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’yi kuran, bizleri sofralarında ağırlayan Otonomi’nin çok kıymetli Başkanı Aydın Erkoç’a ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ramazan ayının ruhuna uygun tasavvuf müziği eşliğinde ezanın okunmasını bekleyen misafirler, daha sonra hep birlikte dua ederek oruçlarını açtılar.