GC saatlerinde Marin Rüzgarı

Baharın yaklaşmasıyla doğanın büyüleyici esintisi moda severleri cezbetmeye hazırlanırken, 2017 yılında marin konsepti ve renkleri bu sezon da saat dünyasını etkisi altına alıyor. Lacivert, beyaz ve pembe altın tonların harmanlandığı Gc kadın ve erkek saatlerinde paslanmaz çelik bileziğin yanı sıra silikon kayışlı modeller de yer alıyor. Marin temasının temel öğeleri arasında yer alan halat motifi ise, kadranların çevresini süslüyor. Kronograf özelliği ve roma rakamları sayesinde fonksiyonel şıklığı bir arada bulabileceğiniz Gc saatleri, günün her saatinde stilinizle mükemmel uyumu yakalayacak modeller sunuyor.

Gc İlkbahar 2017 saat modelleri Saat&Saat mağazalarında ve www.saatvesaat.com.tr ‘de sizleri bekliyor.

TAG Heuer, Maurice Lacroix, U-Boat, Burberry, Versace, Emporio Armani Swiss Made, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli by Franck Muller, Emporio Armani, Gc, Tory Burch, Hugo Boss, Cerutti 1881, Michael Kors, Marc Jacobs, Welder, Guess, Tommy Hilfiger, Diesel, DKNY, Armani Exchange, Kate Spade New York, Karl Lagerfeld, Skagen, Fossil, Henry London, Adidas, Esprit, Wesse, Xonix gibi dünyanın en büyük marka saatlerinin Türkiye distribütörü Saat&Saat, saatvesaat.com.tr ve tüm seçkin saat mağazalarında…