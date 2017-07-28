Gaziantep'te fabrika yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bakliyat ve yağ üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika işçilerinin ilk etapta kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştıkları yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyeye aracı sevk edildi.

Yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle zorlandıkları gözlendi. Çalışmalarda belediyelere ait su tankerleri de kullanıldı. Bu arada fabrikadan yükselen yoğun duman, kentin farklı noktalarından da görüldü.

Yangın yaklaşık 2,5 saat süren müdahalenin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Zaman zaman etkili olan rüzgar, yangına müdahaleyi zorlaştırdı.

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınan kısımlarında soğutma çalışmalarına başladı.

Öte yandan bir fabrika işçisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını fark ettiklerinde "yangın anında ilk kurtarılması gerekenler" diye adlandırılan malzemeleri fabrikanın dışına taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangına müdahalenin başladığını anlatan işçi, kendilerinin de fabrikada kullandıkları traktörlerle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı