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GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE POSTA KAHVESİ AÇILIŞI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE POSTA KAHVESİ AÇILIŞI

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:51
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE POSTA KAHVESİ AÇILIŞI

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Türkiye’nin her noktasında vatandaşların güvenilir, kaliteli, hızlı ve uygun fiyatlı hizmetlere erişmesini sağlama vizyonu doğrultusunda yeni işyerleri açmaya devam ediyor. Gazi Üniversitesi yerleşkesindeki yeni konsept PTT işyeri ve Posta Kahvesi, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın katıldıkları törenle hizmete girdi.

Üniversitelerdeki ilk yeni konsept PTT işyeri

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT işyeri ve Posta Kahvesi açılışında yaptığı konuşmada, iki kurumun daha önce imzaladıkları protokol çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliği gerçekleştirdiğini ifade etti. Üniversiteli gençlerin PTT’nin sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden çok daha uygun fiyatlarla yararlanmalarını sağlamayı ve onların aile bütçelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydeden Genel Müdür Bozgeyik, “Çok kıymetli Gazi Üniversitemize ve bu üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize hizmet etmek, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine ‘çorbada tuz misali’ de olsa katkıda bulunabilmek bizim için büyük bir onurdur” dedi. PTT’nin bu ülkenin millî ve yerli kuruluşu olduğuna işaret eden Kenan Bozgeyik, Türkiye’nin köklü eğitim kurumu Gazi Üniversitesi ile yaptıkları güzel çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Genel Müdür Bozgeyik, sözlerini, “Bu hizmetimizin memleketimize, milletimize, üniversitemize ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek tamamladı.

“Öğrencilerimize ve çalışanlarımıza güzel hizmetler verileceğine inanıyorum”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ise Gazi Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü, yetkin ve başarılı yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirterek, “Bizim sloganımız ‘Gazili olmak ayrıcalıktır.’ PTT’miz de Gazi Üniversitesi’nde açmış olduğu yeni konsept PTT şubesi ve Posta Kahvesi ile bu ayrıcalığı bize bir kez daha hissettirdi, bunu teyit etti. Ülkemizdeki üniversitelerde ilk olma özelliği taşıyan bu açılışları bize yaşatan başta Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz olmak üzere tüm PTT mensuplarına teşekkür ediyorum. PTT Şubesi ve Posta Kahvesi’nin öğrencilerimize ve çalışanlarımıza güzel hizmetler vereceğine ve mutlu anlar yaşatacağına inanıyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 29.09.2018 16:53
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